Мелітополь без черешні: окупанти знищили 100-річні сади, які рятували від хвороб (фото, відео)

Сади, закладені ще у 1887 році, вирубали

У окупованому Росією Мелітополі — проблеми із комунікаціями і не тільки. Російські окупанти знищили гордість міста та історичну локацію, яку пам'ятають покоління мелітопольців — сади Корвацького (інша назва — сади Філібера).

Цей сад був закладений ще наприкінці XIX століття. Замість затишної зеленої зони біля багатоповерхівок тепер — випалене поле, а продавців із вуличного ринку, що був поруч витіснили в інше місце. Офіційне пояснення — міркування санітарної безпеки.

Територію садів розорали технікою

На місці саду буде будівництво

Замість садів - пустка

Щоправда, містяни подейкують — тут зводитимуть житло для "нових мелітопольців", завезених з Росії. Про офіційні плани на звільнену ділянку окупаційна влада мовчить. В місті ширяться чутки, що на місці садів зведуть житло для російських лікарів, яких завозитимуть для роботи в нових лікарнях, що будуються на територіях інших знищених зелених зон. Про наміри розширити Мелітополь вже заявляли офіційно, є навіть план, затверджений так званим Мінбудом Запорізької області. Зрубані черешні з колишнього саду окупанти оперативно вивозять, аби місцеві мешканці не використали їх на дрова.

Проєкт розширення Мелітополя

Чим особливі черешневі сади та як Мелітополь став черешневим серцем

Мелітополь вважався черешневою столицею України. До повномасштабного вторгнення тут вирощували 60% черешні України. Однак вона не завжди була візитівкою регіону. Її поява у Мелітополі — результат збігу дивовижних обставин і рішень двох людей: лікаря-народника Андрія Корвацького та мецената Луї Анрі Філібера.

Так виглядали сади ще кілька місців тому

Сади Корвацького — черешневий сад у Мелітополі, закладений у 1887 році земським лікарем Андрієм Корвацьким на землях місцевого землевласника Луї Анрі Філібера. Тут вирощували щонайменше 20 сортів черешні, мелітопольці ходили сюди на побачення чи просто на прогулянки — коли черешня квітла сад наповнювався неймовірними ароматами. Тепер цього не буде.

Сади Корвацького (Філібера) до повномасштабного вторгення

Ще 150 років тому мелітопольська земля була виснаженим степом із морозними зимами, літньою спекою, вітрами, пісками та відсутністю питної води. Саме сюди, на "маленьку Сахару", засилали неблагонадійних інтелігентів. Люди хворіли, особливо на цингу.

Корвацький, якого виключили з Петербурзької медичної академії за участь у народницькому русі, вивчився в Німеччині на хірурга й агронома. У Мелітополі він став земським лікарем і довів, що погана вода і нестача вітамінів — причина масових хвороб. Завдяки його зусиллям з’явилися артезіанські свердловини, а згодом — і перші сади.

Саме Філібер завіз до Мелітополя саджанці черешні, а Корвацький досліджував, як ці дерева можуть рятувати людей від авітамінозу. Так край, приречений на пил і спеку, поступово перетворився на "черешневу столицю України".

Росія не тільки знищує історичні місця та природні пам'ятки. Саме в Мелітополі окупанти у 2023 році викрали колишню журналістку Ірину Левченко. За цей час не вдалося домогтися ані її звільнення, ані навіть офіційної відповіді з боку Росії, де саме утримують Ірину і на яких підставах. До повномасштабного вторгнення вона співпрацювала з "Телеграфом", писала матеріали про гострі соціальні проблеми та висвітлювала історії людей.

Раніше "Телеграф" показував, у що Росія перетворила відоме місто-курорт Бердянськ. Це місто теж планують масштабно перебудувати, перенісши вокзал та зносячи будинки.