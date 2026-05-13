Платять за те, що ви робите щодня: за які незвичні навички можна отримати гроші

Оплата праці зазвичай залежить від вузької спеціалізації

Дегустація страв перетворилася на повноцінну професію, де головним робочим інструментом є людські рецептори. За це ще й можна отримувати гроші.

"Телеграф" розповість у чому особливість цієї роботи. А також, якими вміннями мають володіти люди, коли йдуть працювати у таку сферу.

Компанії наймають фахівців для тестування новинок — від кави та шоколаду до екзотичних соусів. Завдання працівника полягає у детальному аналізі смаку, аромату та текстури продукту, щоб переконатися, що він сподобається споживачу.

Дегустація. Фото - Штучний інтелект

Робота мрії чи суворе випробування

Хоча з боку це виглядає як нескінченний гастротур, реальність дегустатора має свої особливості:

Ритуал замість обіду: дегустатор не їсть продукт, а аналізує його. Часто це десятки зразків за зміну, які потрібно порівняти між собою.

В Україні вакансії дегустаторів практично не з’являються у відкритому доступі, проте у світі за незвичайні смакові навички готові платити на рівні офісних працівників середньої ланки. Найчастіше такі фахівці потрібні великим харчовим корпораціям для тестування нових лінійок продуктів перед їх виходом на міжнародний ринок. Оплата праці зазвичай залежить від вузької спеціалізації: дегустатори шоколаду, води чи навіть кормів для тварин мають різні тарифні сітки.

