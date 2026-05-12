Найпопулярніші помилки в Google: що користувачі пишуть не так

Ці прості слова найчастіше вводять у пошук неправильно

Більшість людей навіть не здогадуються, що кожен десятий пошуковий запит у Google вводиться з помилкою — і це стосується не складних термінів, а звичайних слів, брендів і назв міст, які ми бачимо щодня.

Журналісти "Телеграфа" звернулися до ChatGPT із запитанням про те, які запити користувачі найчастіше вводять у Google з помилками. Штучний інтелект проаналізував й виділив найпоширеніші категорії таких помилок в українському сегменті пошуку.

Найчастіше користувачі помиляються у простих побутових запитах, зокрема в назвах міст. Наприклад, замість "погода Київ" у пошуку можна зустріти варіанти "киїів", "київь" або "киів". Такі помилки виникають через швидкий набір тексту або пропуск літер, а система Google зазвичай автоматично виправляє їх.

Ще одна популярна категорія — бренди та сервіси. Серед них OLX, який часто шукають як "олкс" або "олхх". Подібні помилки пояснюються як швидкістю введення, так і особливостями звучання назви.

Часто плутають і назви державних сервісів. Наприклад, "Укрзалізниця" вводять як "укр залізниця", "укрзализниця" або навіть із транслітерацією з російської. Подібні варіації пов’язані зі змішуванням мов у повсякденному користуванні.

До списку також входять популярні платформи: Facebook можуть писати як "фейс бук" або "фейсбукк", а YouTube — як "ютубе", "ютюб" або "youtub". Усі ці помилки виникають через швидкий набір і різні варіанти транскрипції.

Не менш часто помиляються і в географічних запитах: "Львів" може ставати "львив", а "Одеса" — "одесаа". Це типовий результат поспішного введення тексту на смартфоні.

Окремо виділяється й "ПриватБанк", який користувачі іноді шукають як "приват банк" або "приват бнк".

