"За що такі гроші?" Українці сваряться через ціни на відпочинок на Одещині (відео)

Найбільша вартість у липні та серпні

В Україні не встиг на повну стартувати пляжний сезон, а люди в мережі вже сваряться через те, що деякі курорти дуже дорогі. При цьому йдеться не про Одесу, а про Затоку.

Пансіонат "Смайл" у селищі Одеської області опублікував відео з цінами. В коментарях чимало користувачів назвало їх захмарними.

У Затоці за одну людину за одну добу на першій лінії від моря треба заплатити:

двомісний номер — 500 грн;

тримісний — 400 грн;

чотиримісний — 350 грн.

Вартість вказана за червень, у липні та серпні ціна буде дорожче. До прикладу, у липні вартість номера на двох на одну добу становитиме 2200 грн, тобто по 1100 за людину.

Ціни на номери в Затоці, 2026

У коментарях користувачі писали, що такі ціни для Затоки — дуже дорого. Адже, враховуючи постійні обстріли, відпочинок може пройти в неспокійній обстановці. Однак були й ті, хто назвав запропоновану вартість цілком адекватною, адже готель знаходиться на першій лінії. Люди писали:

Дорого? Ви в Буковель не їздили, в наших краях на відпочинок ще божескі ціни.

Ціни я в шоці …. Мало того, що туди поки доїдеш вже нічого не хочеться, два магазини до 17:00 працюють, скукота жахлива. Но там правда красиво і якби все працювало, то супер. Але я не знаючи перший раз поїхала і останній. Дуже далеко.

Це дуже дешево для першої лінії на море, врахуйте, що ви будете жити в хорошому готелі. Цікаво дізнатися, де люди бувають, якщо для них це дорого.

Це дох@я, в тому році були в Кароліно Бугаз,то такі вибухи чули із Затоки, за що такі гроші?

Блін. А казали Павлоград — дорого… Де ж дешевий відпочинок в Одесі?

