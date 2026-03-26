"Це корпоратив нафтовиків?": з’являються ціни на випускний, прайс-лист київської школи дивує

Денис Подставной
Старшокласники готуються святкувати закінчення школи. Фото Колаж "Телеграфу"

Українські старшокласники вже починають готуватись до випускного. У деяких школах вже з’являються прайс-листи з розцінками, які вражають родичів школярів і не тільки.

Цінами на 2026 рік в одній із київських шкіл поділилася юзерка користувачка Threads. Так, за її інформацією, вартість свята для одного учня в її випадку вийшла в районі 12-14 тисяч гривень.

Загальна вартість випускного:

  • Квіти на останній дзвінок (всім вчителям, завучу та директору);
  • Квіти на вручення атестата (директору, завучу та класним керівникам);
  • Подарунок директору (10 тисяч грн);
  • Подарунок 4-м завучам (по 5 тисяч + конверти);
  • Ялинка від паралелі;
  • Меню у ресторані (3500 з дитини + 10% за обслуговування);
  • Ведучий (30 тисяч грн);
  • Саксофоніст (600 доларів ~26 тисяч грн);
  • Пародист Дзідзьо (500 доларів ~22 тисячі грн);
  • Фотозона (11-15 тисяч грн);
  • Запрошення;
  • Стрічки випускника.

Такі ціни здивували авторку посту, які вона назвала "ту мач".

"Моя молодша сестричка цього року випускається, і я безмежно рада за неї… але шановні… Звідки такі ціни? Мама реально в шоці, тому що це все з її гаманця потрібно витрусити. Найбільше мене з мамою виніс пункт "пародист Дзідзьо". Серйозно? Це точно випускний, а не корпоратив нафтопром компанії?", — пише дівчина.

Ціни на випускний 2026

Більшість коментаторів також висловили своє здивування розцінками та деякими пунктами у прайс-листі.

Коментарі у мережі

