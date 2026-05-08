Чим підгодувати малину у травні, щоб збирати ягоди відрами: секрет великого врожаю

Травень — саме час, щоб підгодувати малинник. Адже ця улюблена ягода — велика ненажера, і на врожай можна розраховувати тільки якщо все зробити вчасно і правильно.

Велика ароматна ягода малини — це не просто хороший урожай, а багато часу, сил і засобів. Сучасний агрофон не дозволяє сидіти склавши руки: хвороби, шкідники, патогенна мікрофлора не сплять. Але є дієвий прийом: якщо з початку сезону підгодувати малинник, це дасть йому сил, підніме імунітет і дозволить отримати значну кількість прекрасних ароматних ягід.

Чим підгодувати малину у травні?

Давно досвідчені городники помітили, якщо під малину покласти це добриво, а потім рясно та регулярно поливати – розміри ягоди збільшуються просто на очах, і загальний обсяг урожаю підніметься до 70%. Особливо якщо йдеться про ремонтантні сорти малини, які плодоносять до заморозків.

Що це за підгодівля? Компост або старий-старий перегній. На кожен кущ потрібно до 5 кг цієї суміші, що укладається рівномірним шаром. Причому це не тільки добриво, а й мульча, яка в рази скорочує випаровування вологи та не дає бур’янам розростатися.

Важливо: компост має комплекс корисних речовин природного походження, максимально органічного, максимально природного. Там є і гумус, і мікромакроелементи і корисна мікрофлора.

Чим ще можна удобрити малинник?

Крім компосту або разом з ним можна використовувати інші перевірені підживлення.

Настій із бур’янів. Набираємо в бочку будь-які бур’яни без коріння, тільки зелень, заливаємо водою, настоюємо тиждень, потім по літру настою на відро води і під кожен кущ малини. Це універсальне добриво, яке припаде до смаку і помідорам, і огіркам, і картоплі. Зола (особливо якщо у вас кислі ґрунти). Півлітрова банка на відро води, настоювати добу, потім підливати під малину по літрі на кущ. Дріжджове підживлення. Для цього знадобиться чайна ложка сухих дріжджів та п’ять столових ложок цукру на відро води. Через кілька годин, коли буде видно роботу дріжджових грибків, ця суміш готова до використання: на літр потрібно 5 літрів води. Добрива із гуматами. Відмінна річ у багатьох відношеннях, адже таке підживлення сприяє захисту від посухи та інших стресів, покращує структуру ґрунту, піднімає врожайність, стимулює розвиток кореневої системи.

До речі, найкращим способом підживлення буде чергування різних сумішей та добрив , наприклад, днів через 7-10.

Як правильно підживлювати малину.

