Рус

Ці штори більше не в моді: який варіант уже масово обирають для вікон

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
За ними легше доглядати
За ними легше доглядати. Фото Колаж "Телеграфу"

Вони мають більше переваг, ніж звичайні тканинні

Традиційні штори все частіше поступаються місцем більш сучасним рішенням. Дизайнери інтер’єрів відзначають, що в багатьох квартирах і будинках їх замінюють рулонні штори, які вважаються практичнішими та простішими у використанні.

Головна причина популярності такого варіанту — мінімалістичний вигляд і економія простору. Детальніше про їх "плюси" написали в "okdiario".

Чому краще купити рулонні штори замість стандартних

Рулонні штори займають менше місця, не перевантажують інтер’єр і добре підходять для сучасного оформлення кімнат.

Також вони дозволяють краще контролювати освітлення. Наприклад, моделі blackout можуть майже повністю блокувати сонячне світло, а варіанти "день-ніч" — регулювати рівень освітлення протягом дня.

Який вигляд мають рулонні штори
Рулонні штори. Фото: rulon

Ще одна перевага — простіший догляд. Рулонні штори достатньо протерти вологою тканиною, тоді як звичайні штори потрібно регулярно прати та знімати для очищення.

Фахівці також звертають увагу на практичність: рулонні системи часто коштують дешевше, легше встановлюються та довше зберігають охайний вигляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кухонні столи втрачають актуальність і які моделі можуть стати головним трендом інтер’єрів у 2026 році.

Теги:
#Мода #Дизайн #Штори