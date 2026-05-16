Ці штори більше не в моді: який варіант уже масово обирають для вікон

Вони мають більше переваг, ніж звичайні тканинні

Традиційні штори все частіше поступаються місцем більш сучасним рішенням. Дизайнери інтер’єрів відзначають, що в багатьох квартирах і будинках їх замінюють рулонні штори, які вважаються практичнішими та простішими у використанні.

Головна причина популярності такого варіанту — мінімалістичний вигляд і економія простору. Детальніше про їх "плюси" написали в "okdiario".

Чому краще купити рулонні штори замість стандартних

Рулонні штори займають менше місця, не перевантажують інтер’єр і добре підходять для сучасного оформлення кімнат.

Також вони дозволяють краще контролювати освітлення. Наприклад, моделі blackout можуть майже повністю блокувати сонячне світло, а варіанти "день-ніч" — регулювати рівень освітлення протягом дня.

Рулонні штори. Фото: rulon

Ще одна перевага — простіший догляд. Рулонні штори достатньо протерти вологою тканиною, тоді як звичайні штори потрібно регулярно прати та знімати для очищення.

Фахівці також звертають увагу на практичність: рулонні системи часто коштують дешевше, легше встановлюються та довше зберігають охайний вигляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кухонні столи втрачають актуальність і які моделі можуть стати головним трендом інтер’єрів у 2026 році.