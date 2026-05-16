Эти шторы больше не в моде: какой вариант уже массово выбирают для окон
Традиционные шторы всё чаще уступают место более современным решениям. Дизайнеры интерьеров отмечают, что во многих квартирах и домах их заменяют рулонные шторы, которые считаются более практичными и простыми в использовании.
Главная причина популярности такого варианта — минималистичный вид и экономия места. Подробнее об их "плюсах" написали в "okdiario".
Почему лучше купить рулонные шторы вместо стандартных
Рулонные шторы занимают меньше места, не перегружают интерьер и отлично подходят для современного дизайна комнат.
Также они позволяют лучше контролировать освещение. Например, модели Blackout могут почти полностью блокировать солнечный свет, а варианты "день-ночь" — регулировать уровень освещения в течение дня.
Еще одно преимущество — более простой уход. Рулонные шторы достаточно протереть влажной тканью, в то время как обычные шторы нужно регулярно стирать и снимать для очистки.
Специалисты также обращают внимание на практичность: рулонные системы часто стоят дешевле, легче устанавливаются и дольше сохраняют аккуратный вид.
