Эти шторы больше не в моде: какой вариант уже массово выбирают для окон

Они имеют больше преимуществ, чем обычные тканевые

Традиционные шторы всё чаще уступают место более современным решениям. Дизайнеры интерьеров отмечают, что во многих квартирах и домах их заменяют рулонные шторы, которые считаются более практичными и простыми в использовании.

Главная причина популярности такого варианта — минималистичный вид и экономия места. Подробнее об их "плюсах" написали в "okdiario".

Почему лучше купить рулонные шторы вместо стандартных

Рулонные шторы занимают меньше места, не перегружают интерьер и отлично подходят для современного дизайна комнат.

Также они позволяют лучше контролировать освещение. Например, модели Blackout могут почти полностью блокировать солнечный свет, а варианты "день-ночь" — регулировать уровень освещения в течение дня.

Рулонные шторы.

Еще одно преимущество — более простой уход. Рулонные шторы достаточно протереть влажной тканью, в то время как обычные шторы нужно регулярно стирать и снимать для очистки.

Специалисты также обращают внимание на практичность: рулонные системы часто стоят дешевле, легче устанавливаются и дольше сохраняют аккуратный вид.

