Эти шторы больше не в моде: какой вариант уже массово выбирают для окон

Марина Бондаренко
За ними легче ухаживать.

Они имеют больше преимуществ, чем обычные тканевые

Традиционные шторы всё чаще уступают место более современным решениям. Дизайнеры интерьеров отмечают, что во многих квартирах и домах их заменяют рулонные шторы, которые считаются более практичными и простыми в использовании.

Главная причина популярности такого варианта — минималистичный вид и экономия места. Подробнее об их "плюсах" написали в "okdiario".

Почему лучше купить рулонные шторы вместо стандартных

Рулонные шторы занимают меньше места, не перегружают интерьер и отлично подходят для современного дизайна комнат.

Также они позволяют лучше контролировать освещение. Например, модели Blackout могут почти полностью блокировать солнечный свет, а варианты "день-ночь" — регулировать уровень освещения в течение дня.

Как выглядят рулонные шторы
Еще одно преимущество — более простой уход. Рулонные шторы достаточно протереть влажной тканью, в то время как обычные шторы нужно регулярно стирать и снимать для очистки.

Специалисты также обращают внимание на практичность: рулонные системы часто стоят дешевле, легче устанавливаются и дольше сохраняют аккуратный вид.

