Викиньте свої старі плити: з’явилася невидима альтернатива, яка змінить вашу кухню назавжди

Існує 4 переваги у новітній технології

Традиційні варильні поверхні з чорного скла та помітними колами поступово відходять у минуле. На зміну їм приходить технологія "невидимої кухні", яка обіцяє змінити наше уявлення про простір і комфорт.

"Телеграф", посилаючись на дані okdiario, розповість, що це за новий тренд в інтер'єрі. Автори публікації зазначають, що звичні індукційні плити з графічними позначками зон нагріву втрачають популярність.

Користувачі все частіше обирають мінімалізм, довговічність та естетику "slow living" (повільного життя), де побутова техніка не домінує в інтер'єрі, а стає його прихованою частиною.

Індукційна плита

Що прийде на зміну індукційним плитам

Новою альтернативою стали інтегровані індукційні системи, приховані під стільницею з натурального каменю або керамограніту. Зовні це виглядає як звичайна абсолютно гладка робоча поверхня, на якій немає жодних видимих конфорок чи кнопок.

Основні переваги нової технології:

Повна гнучкість простору: більше не потрібно намагатися поставити каструлю точно в центр кола. Сучасні сенсори автоматично визначають положення, форму та розмір посуду (від 15 до 35 см) у будь-якій точці поверхні.

більше не потрібно намагатися поставити каструлю точно в центр кола. Сучасні сенсори автоматично визначають положення, форму та розмір посуду (від 15 до 35 см) у будь-якій точці поверхні. Функція пам'яті: якщо під час готування ви вирішите пересунути каструлю в інший кут стільниці, система "перенесе" налаштування температури за посудом. Тепло буквально слідує за вашим рухом.

якщо під час готування ви вирішите пересунути каструлю в інший кут стільниці, система "перенесе" налаштування температури за посудом. Тепло буквально слідує за вашим рухом. Естетика та чистота: відсутність рамок із нержавіючої сталі та скляних панелей візуально розширює кухню. Оскільки поверхня повністю рівна, прибирати її максимально просто — достатньо протерти вологою губкою, адже залишки їжі не пригорають до стільниці, яка сама по собі не нагрівається.

відсутність рамок із нержавіючої сталі та скляних панелей візуально розширює кухню. Оскільки поверхня повністю рівна, прибирати її максимально просто — достатньо протерти вологою губкою, адже залишки їжі не пригорають до стільниці, яка сама по собі не нагрівається. Звільнення робочої зони: коли ви не готуєте, варильна панель слугує звичайним столом. Це ідеальне рішення для невеликих квартир або кухонь-студій, де важливо зберігати візуальний порядок.

Прихована індукційна плита. ФОТО - kitchen-studio.com.ua

Дизайнери зазначають, що споживачі втомилися від "холодного" вигляду цифрових приладів. У 2026 році пріоритетом стає затишок і використання якісних матеріалів. Приховані технології дозволяють зосередитися на красі кухонного острова, перетворюючи його з місця приготування їжі на повноцінну зону відпочинку та спілкування.

Раніше "Телеграф" писав, які запити в Google популярні в Україні.