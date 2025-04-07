Стало відомо, скільки коштує відкрити один АТБ

Головною проблемою зараз є нестача будівельників

Відкриття одного магазину мережі "АТБ" може коштувати 2,5 мільйона доларів (понад 100 мільйонів гривень). У минулому це могло коштувати 1,5 мільйона, але зараз помітно зросла вартість будівництва.

Про це розповів співвласник найбільшої в Україні мережі роздрібної торгівлі "АТБ" Віктор Карачун в інтерв’ю Forbes. При цьому більше проблем виникає з нестачею будівельників, аніж доступністю коштів.

"За 2024 рік ми відкрили 47 магазинів, в 11 провели реконструкцію. Інвестиції в один магазин досягають плюс-мінус $2,5 млн. Це земля, 1400 кв. м торгової площі, обладнання, ремонт", — сказав він.

Карачун наголошує, що найбільше проблем доставляють кадрові питання, особливо на будівельному ринку. Щодо доходів мережі, то їх, за словами бізнесмена, достатньо, щоб щороку відкривати 100-200 магазинів.

"Так би й робили, якби була нормальна ситуація з будівельниками і не було воєнного стану", — додав він.

Нагадаємо, Карачун також розповів, що компанія планує відкрити у 2025 році близько 80 супермаркетів, а в майбутньому має намір вийти на 5000 магазинів по всій Україні.