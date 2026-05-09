Юний рибалка похвалився уловом та викликав суперечки. На гачок потрапив рідкісний хижак? (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Хлопчика привітали, але вказали на помилку у визначенні риби
Юний рибалка в річці Дніпро упіймав велику рибину. Хлопець похвалився уловом, визначивши його як "жереха", але у коментарях розгорілися суперечки.
Фото хлопчика з уловом опубліковано користувачем з ніком Tymofii у соцмережі Threads. Підписано, що на кадрі голавль (чи головень, прісноводна риба родини коропових) вагою 2 кілограми. Зазначається, що був і другий головень вагою 1,6 кілограма.
Хто насправді потрапив на гачок
Проте у коментарях не погодилися з визначенням риби. Більшість пишуть, що насправді це не голавль, а жерех (також відомий в Україні як білизна). Проте є й інші припущення, дехто пише, що на фото судак, сонячний подуст чи навіть окунь. Втім, за зовнішніми ознаками, рибалка дійсно упіймав великого жереха.
Жерех — небезпечний хижак
Жерех — прісноводна хижа риба сімейства коропових (Aspius aspius). Попри приналежність до "мирних" коропових, це один із небагатьох активних хижаків у цій групі. Риба полює незвичайним способом, приголомшуючи здобич потужним ударом хвоста по воді, після чого збирає оглушену рибу.
Довжина білизни зазвичай становить 40-70 см, а маса — 1-4 кг. Великі особини можуть досягати довжини 80-100 см та ваги 8-10 кг.
Жерех може зникнути в Україні
Іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, у коментарі "Телеграфу" розповідала, що жерех стає рідкісною рибою в українських річках.
"У рівнинній частині України найгірша ситуація з рибами-реофілами — видами, які живуть тільки у водах з швидкою течією. До них належать ялець, підуст, білизна (жерех) та інші представники іхтіофауни", — пояснила науковиця.
За її словами, риби-реофіли потребують швидкої течії. Також їм потрібен високий вміст розчиненого у воді кисню.
Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка на Десні під Києвом також упіймав великого жереха. Він не уточнив вагу, але рибина була чималенька.