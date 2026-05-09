Юний рибалка похвалився уловом та викликав суперечки. На гачок потрапив рідкісний хижак? (фото)

Хлопчика привітали, але вказали на помилку у визначенні риби

Юний рибалка в річці Дніпро упіймав велику рибину. Хлопець похвалився уловом, визначивши його як "жереха", але у коментарях розгорілися суперечки.

Фото хлопчика з уловом опубліковано користувачем з ніком Tymofii у соцмережі Threads. Підписано, що на кадрі голавль (чи головень, прісноводна риба родини коропових) вагою 2 кілограми. Зазначається, що був і другий головень вагою 1,6 кілограма.

Хто насправді потрапив на гачок

Проте у коментарях не погодилися з визначенням риби. Більшість пишуть, що насправді це не голавль, а жерех (також відомий в Україні як білизна). Проте є й інші припущення, дехто пише, що на фото судак, сонячний подуст чи навіть окунь. Втім, за зовнішніми ознаками, рибалка дійсно упіймав великого жереха.

Коментарі під публікацією. Колаж створено ШІ

Жерех, якого упіймали в річці Дніпро. Фото: threads.com/@mr.timon_12

Жерех — небезпечний хижак

Жерех — прісноводна хижа риба сімейства коропових (Aspius aspius). Попри приналежність до "мирних" коропових, це один із небагатьох активних хижаків у цій групі. Риба полює незвичайним способом, приголомшуючи здобич потужним ударом хвоста по воді, після чого збирає оглушену рибу.

Білизна потрапила на гачок. Фото: threads.com/@mr.timon_12

Довжина білизни зазвичай становить 40-70 см, а маса — 1-4 кг. Великі особини можуть досягати довжини 80-100 см та ваги 8-10 кг.

Жерех може зникнути в Україні

Іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, у коментарі "Телеграфу" розповідала, що жерех стає рідкісною рибою в українських річках.

"У рівнинній частині України найгірша ситуація з рибами-реофілами — видами, які живуть тільки у водах з швидкою течією. До них належать ялець, підуст, білизна (жерех) та інші представники іхтіофауни", — пояснила науковиця.

За її словами, риби-реофіли потребують швидкої течії. Також їм потрібен високий вміст розчиненого у воді кисню.

Раніше "Телеграф" розповідав, що рибалка на Десні під Києвом також упіймав великого жереха. Він не уточнив вагу, але рибина була чималенька.