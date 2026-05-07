Рибалка піймав незвичайну рибу. Чому її краще не відпускати у воду (фото, відео)

Цей вид ще називають "сонячною" піраньєю

Українець поділився в мережі незвичайним уловом. Чоловіку вдалось спіймати сонячного окуня.

Про це рибалка розповів у Facebook. На відео видно, що риба досить маленька, розміром з долоню.

Має характерний золотистий колір луски та загострений спинний плавник. Чоловік після того, як піймав цю рибу, відпустив її назад у водойму. Щоправда, чимало користувачів наголосили, що так робити не можна.

Адже сонячного окуня називають ще "мусорною" рибою. Цей вид досить сильний хижак у водоймі, тому поступово може витісняти інші види. Люди в коментарях писали:

А от відпускати ту заразу було зовсім не слід. Ще трохи і крім піциків того інвазійного виду не зловите жодної іншої риби.

А відпустив нащо. Це інвазивний вид, який витісняє інші види риби.

Це зараза. Краще котикам віднести, але не відпускати.

Не відпускайте!!!

Додамо, що завідувач відділу фауни та систематики хребетних Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, іхтіологиня Юлія Куцоконь розповіла, що саме завдяки особливостям будови плавників сонячний окунь досить непроста здобич. Ці риби часто малі або середні, однак більшість хижаків обходять їх стороною.

Сонячний окунь

"А сонячний окунь є дуже непростою здобиччю для наших хижих риб. Навіть коли він маленький, він вже високотілий і має колючий спинний плавець. Особливо перші промені спинного плавця — дуже колючі як у всіх окунеподібних риб", — пояснила Куцоконь.

