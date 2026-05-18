Ватні диски більше не єдиний варіант: що приходить їм на зміну

Звичні ватні диски щодня використовують мільйони людей, навіть не замислюючись, скільки відходів вони створюють за рік. Але на ринку вже з’явилася альтернатива, яка може повністю змінити цю звичну рутину догляду за шкірою.

Ватні диски можна замінити на багаторазові, як написали в "greenmatters". Вони виготовлені з м’яких матеріалів, що підходять для зняття макіяжу, нанесення тоніків та очищення обличчя без подразнення шкіри.

Наприклад, такий продукт виготовляє екобренд LastObject. Вони зауважили, що один набір розрахований на сотні використань. Після застосування диски можна просто випрати та використовувати знову. Це дозволяє замінити десятки упаковок звичайних ватних дисків і значно скоротити побутове сміття.

Багаторазові ватні диски як альтернатива одноразовим

Ними користуватись дуже легко — спочатку диск потрібно змочити водою, потім нанести засіб для зняття макіяжу й використовувати як звичайний ватний диск. Після цього його варто випрати руками, щоб прибрати залишки косметики та бруду, висушити й лише тоді покласти у спеціальний кейс.

