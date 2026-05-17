Звичні паперові серветки відходять у минуле — і ось чим їх замінюють

Цей матеріал можна прати, тому він багаторазовий

Паперові кухонні рушники довгий час були незамінними на кухні — ними витирали рідину, жир, очищали поверхні та навіть сушили продукти. Але зараз їм усе частіше знаходять альтернативу, яка вважається і практичнішою, і екологічнішою.

Йдеться про багаторазові серветки з мікрофібри, які стрімко набирають популярності в побуті. Вони добре вбирають вологу, легко справляються з жиром і можуть використовуватися багато разів після прання, пояснили у "okdiario".

Фахівці пояснюють, що щороку у світі витрачаються мільйони рулонів паперових рушників. І хоча частина з них виробляється з переробленої сировини, процес все одно потребує значних ресурсів — води, енергії та деревини. Саме тому дедалі більше людей переходять на багаторазові рішення.

У чому "плюс" рушника з мікрофібри

Мікрофібра виготовляється з дуже тонких волокон, які легко "захоплюють" пил, бруд і жир. Такі серветки можна використовувати не лише на кухні — ними зручно протирати скло, дзеркала, меблі та техніку. Часто їх застосовують і в сухому, і у вологому вигляді, що робить їх ще універсальнішими.

Ще одна перевага — економія. Хоча набір мікрофібрових серветок коштує дорожче за один рулон паперу, служить він значно довше — місяцями або навіть роками за правильного догляду.

Чим замінити паперові рушники. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Як їх прати

Експерти з прибирання радять регулярно прати такі серветки, зазвичай при температурі 40-60°C, і не використовувати кондиціонер для білизни, щоб не зіпсувати структуру волокон. Також важливо повністю висушувати їх після прання.

Щоб уникнути змішування бруду, у побуті радять використовувати серветки різних кольорів для різних зон — наприклад, окремо для кухні, ванної чи меблів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити харчову плівку, фольгу та пакети.