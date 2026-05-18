Ватные диски больше не единственный вариант: что приходит им на смену

Они будут выполнять такую же функцию, как и обычные диски

Привычные ватные диски каждый день используют миллионы людей, даже не задумываясь, сколько отходов они создают в год. Но на рынке уже появилась альтернатива, которая может полностью изменить эту привычную рутину по уходу за кожей.

Ватные диски можно заменить многоразовыми, как написали в "greenmatters". Они изготовлены из мягких материалов, подходящих для снятия макияжа, нанесения тоников и очищения лица без раздражения кожи.

Например, такой продукт производит экобренд LastObject. Они обратили внимание, что один набор рассчитан на сотни использований. После применения диски можно просто постирать и использовать снова. Это позволяет заменить десятки упаковок обычных ватных дисков и значительно сократить бытовой мусор.

Многоразовые ватные диски как альтернатива одноразовым

Ими пользоваться очень легко – сначала диск нужно смочить водой, затем нанести средство для снятия макияжа и использовать в качестве обычного ватного диска. После этого его следует постирать руками, чтобы убрать остатки косметики и грязи, высушить и только тогда положить в специальный кейс.

Удобное хранение многоразовых косметических аксессуаров

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть альтернатива привычным бумажным салфеткам.