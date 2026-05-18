Пергамент більше не потрібен: чим його замінити в аерогрилі

Окрім незручності, це ще й може бути небезпечно

Аерогрилі стали справжнім хітом на кухнях завдяки простому приготуванню страв з мінімумом олії. Але разом із популярністю з’явилися й шкідливі звички, які можуть становити ризик.

Одна з найпоширеніших — використання пергаментного паперу в кошику. Багато хто кладе його, щоб їжа не прилипала і легше було мити прилад. Проте експерти з "okdiario" застерігають, що це може бути небезпечно.

Усередині гриля гаряче повітря рухається дуже швидко. Через це папір може піднятися і потрапити до нагрівального елемента. У такій ситуації він може спалахнути за лічені секунди.

Є ще одна проблема — папір заважає нормальній циркуляції повітря. Через це їжа може готуватися нерівномірно: десь пересушується, а десь залишається сирою і менш хрусткою.

Замість паперу дедалі частіше радять використовувати спеціальні аксесуари. Це силіконові форми або багаторазові сітки зі скловолокна. Вони не зміщуються під час готування, витримують високу температуру і не заважають циркуляції повітря. До того ж їх легко мити та використовувати багато разів.

Чим замінити пергамент у аерогрилі. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Яких ще правил потрібно дотримуватися під час використання приладу

Фахівці також нагадують про інші типові помилки. Наприклад, не варто перевантажувати кошик — їжа тоді готується нерівномірно. Також важливо регулярно чистити гриль, адже залишки жиру впливають і на смак, і на запах страв.

Ще один нюанс — попередній розігрів. Якщо його пропустити, деякі страви можуть не вийти хрусткими. А невелика кількість олії іноді все ж потрібна, щоб отримати правильну текстуру.

