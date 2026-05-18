Ось як готують борщ на Донеччині: червоний, з кислинкою і без капусти (відео)

Донецький борщ виходить з приємною кислинкою, ароматним та густим

Борщ по-донецьки відрізняється від звичного для багатьох рецепту, і саме в цьому його особлива принада. Замість капусти тут використовують щавель, який дає легку кислинку. Борщ виходить густий, наваристий і яскравим рубіновим кольором.

Цим рецептом червоного борщу зі щавлем поділилася фудблогерка tetiana.shlikhtenko в Instagram. За її словами, саме так готувала борщ її бабуся Валя з Донецька. Рецепт розрахований на великий казанок — 8 літрів, бо таку страву варять не на один день.

Як приготувати борщ зі щавлем

Інгредієнти

М'ясо (ребра + курка) — 1 кг

Картопля — 1 кг

Цибуля — 300 г

Морква — 200 г

Буряк — 400 г

Томатний сік — 0,5 л

Томатне пюре — 300 г

Щавель, мангольд, петрушка, часник

Сіль, олія

Врахуйте, що щавель дуже швидко розварюється, втрачає колір та смак. Саме тому його додають в каструлю в самому кінці, буквально на 2 хвилини. Буряк краще нарізати соломкою, а не терти на тертці. Так він краще тримає форму і надає борщу красивого насиченого кольору.

Етапи приготування