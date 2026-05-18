Ось як готують борщ на Донеччині: червоний, з кислинкою і без капусти (відео)

Наталя Граковська
Борщ зі щавлем
Борщ зі щавлем. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Донецький борщ виходить з приємною кислинкою, ароматним та густим

Борщ по-донецьки відрізняється від звичного для багатьох рецепту, і саме в цьому його особлива принада. Замість капусти тут використовують щавель, який дає легку кислинку. Борщ виходить густий, наваристий і яскравим рубіновим кольором.

Цим рецептом червоного борщу зі щавлем поділилася фудблогерка tetiana.shlikhtenko в Instagram. За її словами, саме так готувала борщ її бабуся Валя з Донецька. Рецепт розрахований на великий казанок — 8 літрів, бо таку страву варять не на один день.

Як приготувати борщ зі щавлем

Інгредієнти

  • М'ясо (ребра + курка) — 1 кг
  • Картопля — 1 кг
  • Цибуля — 300 г
  • Морква — 200 г
  • Буряк — 400 г
  • Томатний сік — 0,5 л
  • Томатне пюре — 300 г
  • Щавель, мангольд, петрушка, часник
  • Сіль, олія

Врахуйте, що щавель дуже швидко розварюється, втрачає колір та смак. Саме тому його додають в каструлю в самому кінці, буквально на 2 хвилини. Буряк краще нарізати соломкою, а не терти на тертці. Так він краще тримає форму і надає борщу красивого насиченого кольору.

Етапи приготування

  1. М'ясо заливаємо холодною водою і варимо на середньому вогні до готовності. Бульйон повинен вийти прозорим і наваристим. Готове м'ясо виймаємо і відставляємо.
  2. У готовий киплячий бульйон закидаємо крупно нарізану картоплю.
  3. На розігріту пательню з олією викладаємо цибулю і смажимо до прозорості. Додаємо терту або нарізану моркву, потім — буряк, нарізаний тонкою соломкою. Тушкуємо разом кілька хвилин. Вливаємо домашній томатний сік і додаємо томатне пюре. Все добре перемішуємо і тушкуємо ще 5–7 хвилин до насиченого кольору.
  4. Готову засмажку перекладаємо в каструлю до картоплі. Солимо за смаком. Перемішуємо і даємо покипіти кілька хвилин.
  5. Часник нарізаємо тонкими пластинками і додаємо до борщу. Він дає аромат, але не перебиває загальний смак.
  6. Щавель, мангольд і петрушку дрібно нарізаємо. Щавель у цьому рецепті повністю замінює капусту — він дає ту саму кислинку, але м'якшу й свіжішу. Повертаємо в каструлю м'ясо без кісток. Додаємо зелень, даємо борщу закипіти і варимо ще 2 хвилини.
  7. Знімаємо з вогню і даємо борщу настоятися під кришкою.
