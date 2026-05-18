Побив росіянина перед Усиком: останній бій Ріко Верховена (відео)

Ріко — справжній домінатор у кікбоксингу

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться чемпіонський бій Олександр Усик (24-0, 15 КО) — Ріко Верховен (1-0, 0 КО). Нідерландський кікбоксер свій єдиний професійний бій у боксі провів 12 років тому, а в останньому поєдинку у кікбоксингу він зустрічався проти росіянина.

14 червня 2025 року Ріко провів свій останній професійний бій у єдиноборствах. Про це повідомляє "Телеграф".

На турнірі GLORY 100 у Роттердамі (Нідерланди) проти Ріко вийшов битися росіянин Артем Вахітов. Конкурентного поєдинку не вийшло. Верховен бив Артема протягом 5 раундів, після чого нідерландця оголосили переможцем одноголосним рішенням. Зазначимо, Вахітов набагато менший за Верховена, через що дехто вбачає його фаворитом і в поєдинку проти Усика.

Усик, своєю чергою, в липні 2025 нокаутував Даніеля Дюбуа і вдруге став абсолютним чемпіоном світу.

Зазначимо, на цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули. Додамо, що шоу Усик — Верховен покажуть в Україні, а українець є беззаперечним фаворитом поєдинку і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.