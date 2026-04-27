Фрази, які "вбивають" кар’єру: що не варто говорити на роботі

Добірка поширених помилок у робочому спілкуванні та як їх виправити

Офіційне спілкування — справа не проста. Від правильного привітання вже багато що залежить, але є деякі фрази, які можуть зіпсувати враження про вас у колективі й навіть поступово підривати професійний авторитет.

"Телеграф" зібрав основні стоп-фрази, які часто підсвідомо сприймаються колегами як ознака невпевненості, непрофесійності або неповаги до чужого часу. Для них є замінники.

Перекладання відповідальності

"Я цього не знав" або "Мені ніхто не сказав". Ці дві фрази звучать наче дитяче виправдання. Проактивність, а не очікування вказівок цінуються в колективі. Щоб підкреслити своє відповідальне ставлення можна сказати: "Я розберуся в цьому зараз" або "Дякую за інформацію, наступного разу я перевірю це заздалегідь".

Невпевненість

"Можливо, я помиляюся, але…", "Я не впевнений(а), але…", "Це, мабуть, дурна ідея…" — використання таких фраз у ситуаціях, де потрібна експертна думка розмиває вашу професійну позицію. Краще будувати речення по-іншому: "Згідно з даними…", "Мій досвід підказує, що…", "Виходячи з [конкретний фактор/обставина], оптимальним рішенням буде…".

Фрази-вибачення та слово "просто"

Формулювання "Вибачте, що турбую…" або "Я просто хотів уточнити…" — заздалегідь ставлять вас у позицію, що чиясь робота важливіша, а ваша — менш пріоритетна. Краще сформулювати це так: "У вас є час обговорити [питання]?" або "Я уточнюю деталі щодо…". Зауважимо — перепросити, якщо когось перервали у процесі — нормально, але можна уточнити зручний час, щоб продемонструвати повагу, наприклад, "Чи буде вам зручно обговорити [тема] зараз, чи краще повернутися з цим за годину?"

