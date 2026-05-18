Можна було ним обізвати дівчину: що колись означала слово "мочалка"

Його й досі можуть вживати в суспільстві

Деякі слова в різні часи мали інше значення, ніж сьогодні, тому молодь і старше покоління інколи розуміють їх по-різному. Одне з таких слів — "мочалка", яке з часом змінило свій зміст і використання.

У радянські часи в розмовному сленгу так інколи називали дівчат легкої поведінки, як пояснив "Телеграф". Це значення не було офіційним, але досить широко використовувалося в побутовому спілкуванні та серед молодіжних компаній.

Вважається, що слово прийшло з кримінального або тюремного жаргону, де багато виразів згодом переходили в масову мову. З часом воно стало частиною молодіжного сленгу — його можна було почути серед стиляг, хіпі та рокерів, які активно використовували неформальну лексику, щоб відрізнятися від офіційної мови.

Пізніше це значення поступово почало зникати з ужитку, а саме слово "мочалка" повернулося до свого прямого, нейтрального сенсу — предмета для миття в душі чи лазні.

