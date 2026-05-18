Газові котли втрачають популярність: які є сучасні альтернативи

Які системи опалення можуть стати новим стандартом для будинків

Альтернативні системи опалення стають популярнішими через високі ціни на енергію та бажання зменшити викиди вуглекислого газу. Через це газові котли поступово замінюють іншими способами обігріву будинків.

Традиційні альтернативи

Один із варіантів — котли на інших видах палива, наприклад на мазуті або скрапленому газі. Вони працюють схоже до газових систем, але використовують паливо, яке зберігається безпосередньо на ділянці. Такі рішення частіше зустрічаються там, де немає підключення до газової мережі.

Ще один варіант — електричні котли. Вони працюють без спалювання палива, що робить їх простішими в обслуговуванні та безпечнішими. Але зазвичай їх встановлюють у невеликих будинках або квартирах, бо вони можуть бути менш ефективними при великих потребах у теплі.

Низьковуглецеві системи

Окремий напрям — екологічні системи опалення, які майже не створюють викидів під час роботи. До них належать теплові насоси, котли на біомасі та сонячні системи.

Котли на біомасі працюють на деревині, палетах або трісці. Це відновлюване паливо, але такі системи потребують регулярного обслуговування і місця для зберігання палива.

Котли на біомасі. Фото: Аttack

Теплові насоси стали одним із найпопулярніших рішень. Вони забирають тепло з повітря або ґрунту і перетворюють його на енергію для опалення та гарячої води. Є повітряні та геотермальні варіанти, які відрізняються способом отримання тепла.

Сонячні теплові панелі використовують енергію сонця для підігріву води та підтримки системи опалення, зменшуючи навантаження на основне джерело тепла.

Інші сучасні рішення

Інфрачервоні панелі працюють інакше: вони нагрівають не повітря, а предмети та температуру у кімнаті. Також популярності набирають електричні системи, які живляться від сонячних панелей, що дозволяє частково або повністю перейти на відновлювану енергію.

Керамічна інфрачервона панель. Фото: Ollo

Окремо існують гібридні системи, де поєднується газовий котел і тепловий насос. Вони автоматично перемикаються між джерелами енергії, обираючи більш ефективний варіант у конкретний момент.

