Торт "Шахтарський" — не торт? "Хитра" історія легендарного десерту (фото)

Насолода не відповідала радянським ГОСТами

Легендарний торт "Шахтарський" не просто десерт, а справжній символ Луганщини. Культовий рецепт пройшов довгий і тернистий шлях від "цукерки" до ласощів, які багато українців пам’ятають досі.

"Телеграф", посилаючись на "Суспільне", розповідає про історію торта "Шахтарський". Як зазначається у матеріалі журналістів, вона бере свій початок у 1960-х роках. Саме тоді у стінах Луганської кондитерської фабрики народився культовий рецепт, який одразу ж зіткнувся із серйозними бюрократичними перешкодами.

Незважаючи на узгодження рецептури на місцевому рівні, десерт довгий час не вдавалося зареєструвати офіційно. Причиною стала невідповідність радянським ГОСТам: виріб, що не містить тіста і крему, не підходив під стандартні нормативи для тортів.

Торт Шахтарський. Фото Анжела Сабілієва

У вирішення проблеми навіть втрутилися чиновники, які пішли на компроміс і зареєстрували "Шахтарський" як "велику шоколадну цукерку", що дозволило запустити серійний випуск.

До речі, подейкують, що свою назву десерт отримав завдяки зовнішній схожості з антрацитом — головним ресурсом регіону. Насичений колір темного шоколаду і рельєфна, нерівна поверхня виробу створювали пряму асоціацію з кам'яним вугіллям.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виник торт "Мурашник".