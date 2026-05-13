Ця "економія" пального вбиває авто. Фахівці назвали три найбільш шкідливі лайфхаки

Намагаючись знизити витрати пального, водій може нашкодити власному автомобілю. Деякі сумнівні способи зекономити пальне небезпечні для машини, та у підсумку призведуть до витрат на ремонт.

Їх назвали експерти британської організації GEM Motoring Assist, пише BusinessUA. Три популярні поради, які нібито знижують витрати пального, можуть призвести до передчасних поломок.

Рух накатом на нейтральній передачі

Вважається, що це допоможе зекономити пальне, але така практика не працює для сучасних машин. Навпаки, під час гальмування двигуном електроніка часто автоматично вимикає подачу пального. Окрім того, перехід на нейтральну передачу зменшує контроль водія над авто та знижує його здатність швидко реагувати в небезпечній ситуації.

Відмова від кондиціонера заради економії

Це поширена порада, однак на думку експертів, тривала відмова від користування системою може призвести до пересихання ущільнювачів і розгерметизації контуру. В цьому випадку ви потратите значно більше грошей на ремонт кондиціонера, ніж умовно зекономили на пальному.

Перекачування шин

Ще одна сумнівна практика заради зменшення витрат на пальне — накачувати шини повітрям до тиску, що перевищує норму, встановлену виробником автомобіля. Відчутної економії це не дає, водночас погіршує зчеплення з дорогою та прискорює знос шин.

