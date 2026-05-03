Пенсія у 2026 році: чи буде сума вище за 15 тис. зі зарплатою в 25 і нормою стажу

Сума виплати на відпочинку може здивувати

Українці, які планують вихід на пенсію у 60 років у 2026 році та мають офіційну зарплату близько 25 тисяч гривень, можуть розраховувати на пенсію, однак її розмір за загальними правилами буде нижчим за 15 тисяч гривень.

За розрахунками пенсійного калькулятора, як дізнався "Телеграф", якщо людина має мінімально необхідний страховий стаж для виходу у 60 років у 2026 році — 33 роки — і отримує зарплату 25 тисяч гривень, розмір пенсії становитиме приблизно 9 040 гривень. Ця сума наведена без урахування пільг чи спеціальних статусів, таких як ветеран війни або інші уразливі категорії.

Пенсія у 60 років при 33 роках стажу та зарплаті 25 тисяч гривень. Фото: скріншот з пенсійного калькулятора

Водночас більший стаж суттєво впливає на виплати. Якщо, наприклад, людина почала працювати у 18 років і має 42 роки страхового стажу, то при тій самій зарплаті 25 тисяч гривень пенсія може зрости приблизно до 11 700 гривень.

Пенсія у 60 років при 42 роках стажу та зарплаті 25 тисяч гривень. Фото: скріншот з пенсійного калькулятора

Таким чином, навіть за стабільної середньої зарплати у 25 тисяч гривень пенсія не перевищить 15 тисяч без значно вищого заробітку або додаткових факторів, які впливають на розрахунок.

Який стаж потрібен для виходу на пенсію в 2026

У Пенсійному фонді також нагадують, що вимоги до страхового стажу щороку зростають. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу, у 63 роки — від 23 років, а у 65 років — від 15 років. Якщо необхідного стажу немає, право на пенсію настає пізніше — у 63 або 65 років.

