Справа дійшла до звільнення голови поліції? Що відомо про обшуки в кількох областях
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Слідчі дії відбуваються одразу в трьох облуправліннях поліції
СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до поліції Тернопільщини, Житомирщини та Івано-Франківщини. За даними нардепа, частину посадовців підозрюють у хабарництві.
Що потрібно знати:
- Слідчі дії тривають на Тернопільщині, Житомирщині та Прикарпатті
- Нацполіція підтвердила проведення процесуальних дій
- На фото з місць обшуків видно співробітників СБУ
- Нардеп заявив про підозри у хабарництві посадовцям
Речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс підтвердила обшуки та заявила, що "Нацполіція сприяє проведенню усіх процесуальних дій". На фото, які поширюються з місця подій видно, що обшуки проводяться Службою безпеки України. В Тернопільській області в очільника ГУ Нацполіції проводить обшук НАБУ, стверджує нардеп Олексій Гончаренко.
За його даними начебто затримували високопосадовців під час отримання хабарів та оголосили їм підозри за отримання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Нардеп стверджує, що це:
- помічник заступника міністра МВС Василя Тетері – В.В. Воробей
- начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько
- заступник начальника поліції Івано-Франківської області Володимир Яцюк
- перший заступник начальника – начальник слідчого управління поліції Тернопільської області Андрій Ткачик
- заступник начальника поліції Житомирської області Ілля Гулеватий.
Наразі деталей від НАБУ чи СБУ немає. Обшуки також спричинили появу інформації, що голова Національної поліції України Іван Вигівський начебто написав заяву на звільнення. Однак наразі в МВС кажуть, що це не відповідає дійсності.
Раніше "Телеграф" повідомляв про скандал навколо будівництва укріплень на кордоні з Білоруссю. Обладміністрація могла переплатити мільйони фірмам-"прокладкам".