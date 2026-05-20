Справа дійшла до звільнення голови поліції? Що відомо про обшуки в кількох областях

Галина Михайлова
Обшуки в Житомирській Нацполіції Новина оновлена 20 травня 2026, 10:05
Обшуки в Житомирській Нацполіції.

Слідчі дії відбуваються одразу в трьох облуправліннях поліції

СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до поліції Тернопільщини, Житомирщини та Івано-Франківщини. За даними нардепа, частину посадовців підозрюють у хабарництві.

Що потрібно знати:

  • Слідчі дії тривають на Тернопільщині, Житомирщині та Прикарпатті
  • Нацполіція підтвердила проведення процесуальних дій
  • На фото з місць обшуків видно співробітників СБУ
  • Нардеп заявив про підозри у хабарництві посадовцям

Речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс підтвердила обшуки та заявила, що "Нацполіція сприяє проведенню усіх процесуальних дій". На фото, які поширюються з місця подій видно, що обшуки проводяться Службою безпеки України. В Тернопільській області в очільника ГУ Нацполіції проводить обшук НАБУ, стверджує нардеп Олексій Гончаренко.

Обшуки в ГУ Нацполіції Тернопільщіни
Обшуки в ГУ Нацполіції Тернопільщіни

За його даними начебто затримували високопосадовців під час отримання хабарів та оголосили їм підозри за отримання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Нардеп стверджує, що це:

  • помічник заступника міністра МВС Василя Тетері – В.В. Воробей
  • начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько
  • заступник начальника поліції Івано-Франківської області Володимир Яцюк
  • перший заступник начальника – начальник слідчого управління поліції Тернопільської області Андрій Ткачик
  • заступник начальника поліції Житомирської області Ілля Гулеватий.
Обшуки в ГУ Нацполіції Івано-Франківської області
Обшуки в ГУ Нацполіції Івано-Франківської області

Наразі деталей від НАБУ чи СБУ немає. Обшуки також спричинили появу інформації, що голова Національної поліції України Іван Вигівський начебто написав заяву на звільнення. Однак наразі в МВС кажуть, що це не відповідає дійсності.

