Справа дійшла до звільнення голови поліції? Що відомо про обшуки в кількох областях

Слідчі дії відбуваються одразу в трьох облуправліннях поліції

СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до поліції Тернопільщини, Житомирщини та Івано-Франківщини. За даними нардепа, частину посадовців підозрюють у хабарництві.

Що потрібно знати:

Слідчі дії тривають на Тернопільщині, Житомирщині та Прикарпатті

Нацполіція підтвердила проведення процесуальних дій

На фото з місць обшуків видно співробітників СБУ

Нардеп заявив про підозри у хабарництві посадовцям

Речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс підтвердила обшуки та заявила, що "Нацполіція сприяє проведенню усіх процесуальних дій". На фото, які поширюються з місця подій видно, що обшуки проводяться Службою безпеки України. В Тернопільській області в очільника ГУ Нацполіції проводить обшук НАБУ, стверджує нардеп Олексій Гончаренко.

Обшуки в ГУ Нацполіції Тернопільщіни/ Фото: Сергій Стерненко

За його даними начебто затримували високопосадовців під час отримання хабарів та оголосили їм підозри за отримання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України). Нардеп стверджує, що це:

помічник заступника міністра МВС Василя Тетері – В.В. Воробей

начальник поліції Івано-Франківської області Сергій Безпалько

заступник начальника поліції Івано-Франківської області Володимир Яцюк

перший заступник начальника – начальник слідчого управління поліції Тернопільської області Андрій Ткачик

заступник начальника поліції Житомирської області Ілля Гулеватий.

Обшуки в ГУ Нацполіції Івано-Франківської області/ Фото: Сергій Стерненко

Наразі деталей від НАБУ чи СБУ немає. Обшуки також спричинили появу інформації, що голова Національної поліції України Іван Вигівський начебто написав заяву на звільнення. Однак наразі в МВС кажуть, що це не відповідає дійсності.

