Прибули Порошенко, Кличко і не тільки. Як проходить прощання з нардепом Кубівим (репортаж)

Він присвятив своє життя служінню Україні

У Львові прощаються з народним депутатом Степаном Кубівим, який раптово пішов з життя 18 травня. Провести його в останню путь прийшов п'ятий президент України Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та багато інших.

У Соборі святого Юра у Львові, де проходить прощання, побувала кореспондентка "Телеграфа". Звідти похоронна процесія вирушить до міської Ратуші та далі — до місця поховання на Личаківському цвинтарі.

Віддати останню шану видатному українцю прибули Петро та Марина Порошенки, Руслан Стефанчук, Віталій Кличко, мер Львова Андрій Садовий, нардепи від "Європейської Солідарності", до якої належав Кубів.

На прощанні були присутні й експрем'єр-міністра України (2014–2016), один із лідерів Революції Гідності Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман, який очолював Кабінет міністрів України з 2016 по 2019 рік, а до того був Головою Верховної Ради.

Також на прощання прийшов колишній виконувач обов’язків Президента України Олександр Турчинов. Він сказав, що Степан Кубів був унікальною людиною, яка все своє життя віддавала Україні, та поділився спогадами з часів Революції Гідності.

Турчинов розповів, що Степан Кубів був комісаром Будинку профспілок на Майдані. Коли у лютому 2014 року озброєні силовики не змогли захопити Будинок профспілок, вони підпалили його, почалася масштабна пожежа.

"Не всі встигли вийти з будівлі, і Степан кинувся в саме полум'я, щоб рятувати поранених і тих, хто ще не встиг вийти. Така була людина, яка в полум'я за Україну, за свободу, готова була йти за українців. Це — його життя. І де б він не працював, або першим віцепрем'єром, або депутатом, він завжди працював і жив для України", — наголосив Турчинов.

За його словами, навіть зараз багато нардепів приходили до Степана Кубіва за порадами. Він був не лише мудрою та досвідченою людиною, але й чудовим економістом.

"Коли Україна була в страшній кризі після Революції Гідності, на рахунку практично не залишилось коштів. А треба було наводити лад в країні. У мене не було питань, кого призначити головою Нацбанку. Я тоді призначив саме Степана. Як людину, яка не схибить навіть в таких критичних ситуаціях, знає, що робити і професійно це робить", — сказав Турчинов.

Степан Кубів багато зробив для України

Степан Кубів був комендантом Штабу національного спротиву під час Революції Гідності. Він — перший віцепрем'єр-міністр України та міністр економічного розвитку і торгівлі України з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року. З 24 лютого по 19 червня 2014 року обіймав посаду голови Національного банку України.

Нардеп 7-го, 8-го, 9-го скликань, представник президента України у Парламенті (2015 —2016 роки). У Верховній Раді представляв політичну партію "Європейська Солідарність". Був членом Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку.

Нардеп також був головою Всеукраїнського товариства "Меморіал" ім. Василя Стуса. Він кандидат економічних наук.

