Корупція вищого рівня: як Трамп отримав "вічний імунітет" в США

Критики закидають йому спробу вийти з-під податкового контролю держави

Міністерство юстиції США "назавжди заборонило" Службі внутрішніх доходів проводити будь-які перевірки минулих податкових декларацій президента США Дональда Трампа, його родичів та компаній. Критики чинного президента називають угоду одним з найяскравіших випадків інституційної корупції в сучасній політиці Сполучених Штатів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ, підписаний виконувачем обов'язків генерального прокурора США Тоддом Бланшем. У ньому йдеться, що уряд США не має права проводити аудит податкових декларацій Трампа, поданих до 18 травня, а також будь-яких питань, "які були підняті або могли бути підняті".

Що передувало

Зазначається, що це розпорядження розширює угоду про врегулювання, яку Трамп уклав з Податковим управлінням США (IRS). В ній глава Штатів погодився відмовитися від позову на суму 10 мільярдів доларів через витік його податкових декларацій.

Цього тижня Міністерство юстиції США уклало з ним угоду, яка передбачає створення фонду майже на 1,8 мільярда доларів для компенсацій жертвам так званого політизованого переслідування з боку федеральних структур. Проте критики оцінюють це як спробу фактично вивести президента та його бізнес з-під податкового контролю держави.

Історія почалася кілька років тому, коли колишній підрядник податкової служби Чарльз Літтлджон передав журналістам дані про податки Трампа та інших багатих американців. Публікації викликали значний політичний резонанс, а сам Літтлджон був засуджений.

Трамп вимагав компенсацію у розмірі 10 мільярдів доларів, стверджуючи, що держава не змогла захистити його конфіденційні дані. Врешті решт цього тижня Мін'юст уклав з Трампом угоду.

Створення фонду майже на 1,8 мільярда доларів, яка передбачена документом, викликала шквал критики. Її сприйняли як спробу використати державні гроші та повноваження адміністрації на користь президента та його союзників.

Однак ще більше обурення спалахнуло коли став відомий окремий пункт угоди, який раніше не розголошувався. Йдеться про документ на одну сторінку, яким Податковому управлінню забороняється проводити будь-які аудити податкових декларацій Трампа, членів його сім'ї та пов'язаних із ними компаній за всі періоди до травня 2026 року. Також він містить заборону порушувати будь-які питання, які могли бути предметом перевірок у минулому.

Рішення Мін'юсту щодо Трампа викликало обурення

Це викликало різку критику опозиції та юристів. Річ у тім, що у США після Уотергейта існує практика обов'язкового аудиту податків президента. Вона має унеможливити приховування фінансових конфліктів інтересів з боку глави держави.

Для довідки: Уотергейт — це найгучніший політичний скандал у США, який спалахнув у 1972 році через спробу незаконного прослуховування штабу Демократичної партії в готельному комплексі "Уотергейт". Розслідування преси та суду довело, що адміністрація президента Річарда Ніксона намагалася приховати цей злочин, що вперше в історії країни змусило чинного главу держави добровільно піти у відставку.

При цьому президентство Трампа й раніше було відзначене низкою сумнівних моментів у сфері податків. Так, за даними журналістських розслідувань, що IRS нібито роками не проводила повноцінних перевірок його податкової звітності, попри значний масштаб бізнесу та численні схеми мінімізації податків.

Критики закидають Трампу корупційні дії

Після угоди критики почали казати, що адміністрація Трампа використовує Міністерство юстиції та федеральний апарат для особистого фінансового захисту глави країни. Їх обурює й те, що Трамп практично уклав угоду зі своїм урядом: і IRS, і Мін'юст підпорядковуються виконавчій владі, яку очолює саме він.

Деякі американські юристи поставили під сумнів законність угоди на підставі того, що виконавча влада не може заздалегідь звільняти людину від застосування податкового законодавства. Своєю чергою демократи та деякі ексспівробітники IRS оцінюють те, що сталося, як одну з найвідвертіших форм інституційної корупції в сучасній політиці США.

