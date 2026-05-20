Усик — Верхувен: скільки коштує подивитися бій

Великий бокс покажуть в Україні

У суботу, 23 травня, у Гізі (Єгипет) відбудеться грандіозне шоу професійного боксу, у головному бою зустрінуться українець Олександр Усик (24-0, 15 КО) та нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен (1-0, 0 КО). Офіційні трансляції поєдинку в Україні будуть доступні лише за гроші.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

В Україні вечір боксу у Гізі покажуть два медіасервіси

Для перегляду поєдинку в Україні знадобиться платна підписка

Шоу боксу Усик — Верхувен легально можна переглянути в Україні на двох платформах: DAZN (англомовна трансляція) та "Київстар ТБ" (україномовна трансляція). Про це повідомляє "Телеграф".

DAZN є світовим транслятором вечора боксу Усик — Верхувен та пропонує подивитися поєдинок за 913 грн. Ціну можна знизити до 830 грн, якщо купити відповідний річний пакет, куди включено перегляд 12 PPV шоу (12 платних трансляцій).

Перегляд шоу боксу Усик — Верхувен на "Київстар ТБ" обійдеться користувачам інших мобільних операторів у 200 грн/місяць. Ціну можна знизити до 99 грн/місяць у разі купівлі відповідного пакета на 2 роки.

Власники номерів "Київстару" можуть скористатися "суперсилою" та прокачати її за 50 грн/місяць, що дозволить їм подивитися вечір боксу Усик — Верхувен.

Додамо, що вечір боксу Усик — Верхувен розпочнеться о 18:00 за київським часом. Головний бій шоу орієнтовно стартує після опівночі.

На цю мить Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.

Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.