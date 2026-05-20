Путін здивував опухлим обличчям у Пекіні: ШІ розкрив, що з ним сталося за два дні (фото, відео)

Анастасія Мокрик
Зовнішність Путіна знову дивує. Фото Колаж "Телеграфу"

Нейросеть знайшла кілька можливих причин змін

Зовнішній вигляд російського голови Володимира Путіна під час зустрічі із головою КНР Сі Цзіньпіном 20 травня викликає багато запитань. У порівнянні з кадрами від 18 травня помітні відмінності, зокрема, у формі обличчя, контурі шиї та виразності вікових змін.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту Gemini, щоб проаналізувати зовнішність Путіна і те, як вона змінюється лише за кілька днів.

Набряклий Путін у Пекіні

Цифровий розум наголошує, що візуальна різниця між кадрами з Китаю від 19 та 20 травня та кадрами звернення Путіна з Кремля 18 травня дуже помітна.

Так, на свіжих фото явно видно ефект "надутого обличчя". Тобто, щоки російського голови виглядають неприродно круглими, обвислими знизу і зсунутими до лінії щелепи. Через це з’являється візуальний ефект помітно округленого та набряклого лиця, яке іноді пов’язують із затримкою рідини в організмі, медикаментозним впливом або косметологічними процедурами.

Окрему увагу варто звернути на підборіддя та шию Путіна. На кадрах можна помітити, що комір сорочки буквально впивається в шию, через що вона здається набряклою та масивною. Крім того, нижня частина обличчя виглядає менш вираженою і втратила чіткі контури. В області шиї та підборіддя з’явилися помітні складки.

ШІ помітив і дивну деталь у міміці. На цих кадрах Путін робить незвичайну гримасу, коли намагається зібрати губи. Це підкреслює неприродний об'єм нижньої частини щік.

Звичайний Путін у Кремлі

Порівнюючи фото з попередніми, Gemini одразу зауважує, що на кадрах від 18 травня, де Путін робить звернення з Кремля, обличчя має зовсім іншу, більш витягнуту структуру. Тобто, у нього чіткіший овал обличчя, немає набряків на щоках.

Крім того, шия Путіна виглядає тоншою і це можна помітити по коміру сорочки, який сидить вільно і не здавлює шию.

Цілком інші очі та погляд — ще одна деталь, на яку звертає увагу нейромережа. На цих кадрах текстура шкіри навколо очей і самі западини виглядають глибшими. Таким чином, Путін не виглядає набряклим.

Що відбувається з Путіним?

ШІ пояснює такі зміни у зовнішності глави Кремля одразу кількома можливими факторами:

  • Медичний/косметологічний аспект. Путіну могли вколоти серйозну дозу препаратів для підтримки тонусу або косметичні філери у ході підготовки його до зустрічі із Сі Цзіньпіном. Справа в тому, що далеко не на всіх закордонних візитах є можливість повністю контролювати ракурси зйомок, як це зазвичай робить пресслужба Кремля. Тому його команда могла вдатися до косметологічних процедур, які в результаті дали набряк, який "сповз" під час перельоту та зміни клімату.
  • До Китаю прилетів двійник Путіна. Gemini помітив, що у "кабінетного" Путіна зовсім інші пропорції черепа та посадка шиї. А на кадрах із Пекіна сидить так званий "зажований" або "пухкий" варіант. У цього "Путіна" ширша нижня щелепа і схильність до набряків підборіддя під дією стресу або медикаментів.
  • Ракурс та оптика. Ще одна причина різниці у зовнішності може полягати в тому, що на китайських кадрах світло падає зверху-збоку, підкреслюючи кожну зморшку та провисання шкіри. А з кадрами в Кремлі ситуація інша — там ретельно виставлено світло, яке згладжує недоліки і робить Путіна звичнішим. Однак ШІ резюмує, що навіть із цим важко пояснити таку різницю в об'ємі лише за пару днів.
Які зміни у зовнішності Путіна помічали з 2020 по 2026 рік
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вираз обличчя Путіна на параді 9 травня став приводом для мемів.

