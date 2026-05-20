Важкий погляд, зморшки і не тільки: зовнішність Зеленського порівняли на двох фото з різницею у 7 років

На думку нейромережі, глава держави став "іншим", у тому числі через хронічний стрес.

Володимир Зеленський став президентом 7 років тому, і за цей час його зовнішність серйозно змінилася. Контраст між молодим усміхненим політиком та суворим військовим лідером за останні роки став виявлятися дедалі виразніше.

" Телеграф " звернувся до ШІ Gemini, щоб нейромережа проаналізувала те, як змінився український лідер. Порівняння штучний інтелект робив за двома офіційними фотографіями президента, які були опубліковані на його ресурсах. Один знімок датований 2019 роком, а другий — 2026-м.

Володимир Зеленський у 2019 році

Володимир Зеленський у 2026 році

На думку ШІ, контраст між двома фотографіями виявляється більш ніж очевидним. Зміни зовнішності Зеленського Gemini розділив на кілька ключових аспектів:

Вираз обличчя та міміка

2019 рік: Цей образ Зеленського Gemini описує як класичний для політика-початківця — обличчя гладко поголене, присутня легка дипломатична усмішка. Погляд відкритий і живий.

2026 рік: Міміка радикально змінилася. Усмішка повністю зникла, погляд став важким, глибоким і зосередженим. Обличчя виражає крайній ступінь концентрації та перманентної втоми.

"Це погляд людини, яка щодня ухвалює рішення критичної важливості", — додає ШІ.

Вікові зміни та текстура шкіри

2019 рік: Шкіра виглядає підтягнутою, здоровою, практично без глибоких зморшок. "Свіже обличчя людини, яка до цього моменту вела активний, але стандартний для шоу-бізнесу спосіб життя", — йдеться в аналізі.

2026 рік: На цьому фото вже з'явилися чіткі, глибокі мімічні зморшки — особливо помітні залеглі складки на лобі, між бровами та виражені носогубні борозни.

"Шкіра виглядає більш сухою та обвітряною, що часто є наслідком хронічного стресу, недосипу та дефіциту сонячного світла", — вважає нейромережа.

Очі та зона навколо очей Найкрасномовнішою деталлю на фото 2026 року ШІ називає "синці" та припухлості під очима Зеленського.

"Це класичний маркер багаторічного дефіциту сну. Погляд спрямований вниз, повіки здаються важкими", — додав Gemini.

Стиль: зачіска та борода

2019 рік: Акуратна, класична стрижка "під костюм", обличчя чисто поголене. У волоссі ще не помітно сивини.

2026 рік: З'явилася щільна, жорстка борода з помітною сивиною (особливо в районі вусів та підборіддя). Сивина чітко проступає і на скронях. Сама зачіска стала трохи коротшою та практичнішою, без натяку на укладку.

Загальна постава та мова тіла На зміну підтягнутій, дещо парадній "стрункості" в офіційному костюмі 2019 року прийшла важка, приземлена посадка за столом. Плечі здаються масивнішими, фігура загалом виглядає щільнішою, але ця щільність скоріше транслює фізичне та моральне навантаження, яке доводиться витримувати.

Підсумок: На думку ШІ, за ці 7 років відбулася різка трансформація з "молодого, усміхненого реформатора в костюмі-трійці" на "суворого військового лідера, який живе в режимі нон-стоп".

"Обличчя Зеленського зразка 2026 року — це буквально хроніка того, що пережила вся країна за останні роки", — вважає Gemini.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через візуальні зміни у Зеленському його навіть підозрювали у використанні двійників.