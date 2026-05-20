Роботи 10 українських митців презентували у США: в Нью-Йорку відкрилася міжнародна виставка "Modern Freedom"

У Нью-Йорку відкрилася масштабна міжнародна виставка Modern Freedom, у межах якої представили роботи десяти українських митців поряд із художниками з країн Центральної та Східної Європи.

На запрошення польського Інституту Пілецького (відділення у США), українська Фундація Пилипа Орлика організувала представлення українського мистецтва серед понад 80 сучасних митців Європи.

Українська експозиція об’єднала роботи тих, хто сьогодні формує нову візуальну мову осмислення війни та сучасного українського досвіду. Серед представлених робіт — проєкт "Паляниця" Жанни Кадирової, аудіовізуальна інсталяція "Вибухи біля музею" Яреми Малащука та Романа Хімея, кінетична інсталяція Сергія Петлюка "Коли розвіється туман", текстильна робота "Мара" Даші Чечушкової, серія полотен Кристини Мельник та Наталії Лісової, а також інші роботи, присвячені темам війни, пам’яті, втрати дому та збереження людської гідності.

На виставці Modern Freedom. Фото Фундації Пилипа Орлика

"Присутність роботи у Нью-Йорку саме зараз — це потужна мистецька підтримка на п’ятому році повномасштабного вторгнення РФ. Переконана, що мистецтво залишається чи не єдиною щирою формою висловлювання в сучасному світі, тому надзвичайно важливо говорити про Україну через мистецтво у міжнародному контексті. Я сподіваюся, що ці роботи, як вирвані спогади з минулого, передадуть мою любов до кожного фрагмента рідного краю", — наголосила Наталія Лісова.

З 2022 року Софія Козлова плете камуфляжні сітки, підбираючи кольори тканини на основі фотографій місцевості з передової, надісланих солдатами. У роботі "Лінії горизонтів" текстильні горизонти цих сіток чергуються з реальними горизонтами деокупованих херсонських полів, донецьких шлакових відвалів та звільнених околиць Харкова.

"У своїй роботі я говорю про тему волонтерства, а саме виготовлення маскування для нашої армії. Ці лінії горизонту — це тканина, з якої ми плетемо маскувальні сітки. Більшість матеріалів мають свою історію: це форма загиблого військового, футболки, які передавали військові, дитячі речі, тканини, які привозили волонтери. А також — фотографії полів деокупованої Херсонщини, териконів Донеччини та звільненої Харківщини", — розповіла Софія Козлова.

На відкритті Ігор Харченко — головний консультант Фундації Пилипа Орлика, Надзвичайний і Повноважний Посол України, наголосив:

"Відкриття виставки стало ще одним підтвердженням того, що Україна є, була і буде — не лише як держава, що сьогодні захищає свою свободу та виганяє окупанта, а і як країна сильної та глибокої культури.

Концепція виставки підкреслює спільний культурний простір Центрально-Східної Європи та водночас акцентує на самобутності української культури, про яку має знати світ — зокрема й у таких культурних центрах, як Нью-Йорк.

Сьогодні українці мають говорити про себе особливо голосно, аби світ не звикав до щоденних новин війни й пам’ятав: в Україні триває боротьба за свободу та справедливість. Попри російську агресію, Україна продовжує існувати як країна високої культури й прагне, щоб про це знали у світі".

Фундація Пилипа Орлика стала партнером виставки від України та забезпечила присутність робіт українських художників у міжнародній експозиції. Куратори виставки: Пйотр Франашек, Томаш Коудела та Войтек Радтке. Куратори з української сторони – програмна директорка Фундації Пилипа Орлика Ярина Ясиневич та керівниця культурних ініціатив Фундації Ольга Сало.

Ярина Ясиневич, наголошує: "На виставці будуть роботи 10 українських митців: Лія та Андрій Достлєв, Жанна Кадирова, Ярема Малащук та Роман Хімей, Софія Козлова, Даша Чечушкова, Наталія Лісова, Кристина Мельник, Сергій Петлюк.

Твори, створені людьми у війні, є невідʼємною часткою сучасного європейського простору свободи, який захищається від брутального наступу авторитаризму. Для нас і партнерів було важливо представити цю українську оптику серед відібраних понад 80 мистецьких обʼєктів із Європи", — прокоментувала Ярина Ясиневич.

Про виставку "Modern Freedom"

Modern Freedom — міжнародний мистецький проєкт, присвячений темам свободи, пам’яті та досвіду життя після тоталітаризму. У виставці беруть участь митці з України, Польщі, Чехії, Словаччини, Грузії, Литви, Молдови, Румунії, Болгарії, Німеччини та інших країн Центральної та Східної Європи.

Виставка триватиме з 19 травня до 31 серпня 2026 року в Інституті Пілецького у США.

Організатори проєкту — Інститут Пілецького у США та Університет Острави.

Партнери з української сторони — Фундація Пилипа Орлика, Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики та Одеський національний художній музей.