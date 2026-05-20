Работы 10 украинских художников презентовали в США: в Нью-Йорке открылась международная выставка "Modern Freedom"

В Нью-Йорке открылась масштабная международная выставка Modern Freedom, в рамках которой представили работы десяти украинских художников наряду с художниками из стран Центральной и Восточной Европы.

По приглашению польского Института Пилецкого (отделения в США), украинский Фонд Пилипа Орлика организовал презентацию украинского искусства среди более чем 80 современных художников Европы.

Украинская экспозиция объединила работы тех, кто сегодня формирует новый визуальный язык осмысления войны и современного украинского опыта. Среди представленных работ — проект "Паляница" Жанны Кадыровой, аудиовизуальная инсталляция "Взрывы у музея" Яремы Малащука и Романа Химея, кинетическая инсталляция Сергея Петлюка "Когда развеется туман", текстильная работа "Мара" Даши Чечушковой, серия полотен Кристины Мельник и Наталии Лисовой, а также другие работы, посвященные темам войны, памяти, потери дома и сохранения человеческого достоинства.

На выставке Modern Freedom. Фото Фонда Пилипа Орлика

"Присутствие работы в Нью-Йорке именно сейчас — это мощная художественная поддержка на пятом году полномасштабного вторжения РФ. Убеждена, что искусство остается едва ли не единственной искренней формой высказывания в современном мире, поэтому чрезвычайно важно говорить об Украине через искусство в международном контексте. Я надеюсь, что эти работы, как вырванные воспоминания из прошлого, передадут мою любовь к каждому фрагменту родного края", — подчеркнула Наталья Лисовая.

С 2022 года София Козлова плетет камуфляжные сетки, подбирая цвета ткани на основе фотографий местности с передовой, отправленных солдатами. В работе "Линии горизонтов" текстильные горизонты этих сетей чередуются с реальными горизонтами оккупированных херсонских полей, донецких шлаковых отвалов и освобожденных окрестностей Харькова.

"В своей работе я говорю о теме волонтерства, а именно изготовление маскировки для нашей армии. Эти линии горизонта — это ткань, из которой мы плетем маскировочные сетки. Большинство материалов имеют свою историю: это форма погибшего военного, футболки, которые передавали военные, детские вещи, ткани, которые привозили волонтеры. А также — фотографии полей деоккупированной Херсонщины, терриконов Донетчины и освобожденной Харьковщины", — рассказала София Козлова.

На открытии Игорь Харченко — главный консультант Фонда Пилипа Орлика, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, подчеркнул:

"Открытие выставки стало еще одним подтверждением того, что Украина есть, была и будет — не только как государство, сегодня защищающее свою свободу и изгоняющее оккупанта, но и как страна сильной и глубокой культуры.

Концепция выставки подчеркивает общее культурное пространство Центрально-Восточной Европы и в то же время акцентирует внимание на самобытности украинской культуры, о которой должен знать мир — в том числе и в таких культурных центрах, как Нью-Йорк.

Сегодня украинцы должны говорить о себе особенно громко, чтобы мир не привыкал к ежедневным новостям войны и помнил: в Украине идет борьба за свободу и справедливость. Несмотря на российскую агрессию, Украина продолжает существовать как страна высокой культуры и стремится к тому, чтобы об этом знали в мире".

Фонд Пилипа Орлика стал партнером выставки от Украины и обеспечил присутствие работ украинских художников в международной экспозиции. Кураторы выставки: Петр Франашек, Томаш Коудела и Войтек Радтке. Кураторы с украинской стороны – программный директор Фонда Пилипа Орлика Ярина Ясиневич и руководительница культурных инициатив Фонда Ольга Сало.

Ярина Ясиневич, отмечает: "На выставке будут работы 10 украинских художников: Лия и Андрей Достлев, Жанна Кадырова, Ярема Малащук и Роман Химей, София Козлова, Даша Чечушкова, Наталья Лисовая, Кристина Мельник, Сергей Петлюк.

Произведения, созданные людьми в войне, являются неотъемлемой частью современного европейского пространства свободы, которое защищается от грубого наступления авторитаризма. Для нас и партнеров было важно представить эту украинскую оптику среди отобранных свыше 80 художественных объектов из Европы", — прокомментировала Ярина Ясиневич.

О выставке "Modern Freedom"

Modern Freedom – международный художественный проект, посвященный темам свободы, памяти и опыта жизни после тоталитаризма. В выставке принимают участие художники из Украины, Польши, Чехии, Словакии, Грузии, Литвы, Молдовы, Румынии, Болгарии, Германии и других стран Центральной и Восточной Европы.

Выставка продлится с 19 мая по 31 августа 2026 года в Институте Пилецкого в США.

Организаторы проекта – Институт Пилецкого в США и Университет Острова.

Партнеры с украинской стороны — Фонд Пилипа Орлика, Комитет Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике и Одесский национальный художественный музей.