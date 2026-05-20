Забудьте про ці подовжувачі: чим їх замінити у 2026, якщо не вистачає розеток
Це стане зручною альтернативою
У сучасних домівках кількість побутової техніки та різноманітних гаджетів постійно зростає, через що нам потрібно дедалі більше розеток, у таких ситуаціях люди використовують традиційні подовжувачі. На щастя, технології не стоять на місці, і зараз на ринку з'явилися набагато зручніші, безпечніші та стильніші рішення для організації простору.
"Телеграф" розповість, чим замінити старі подовжувачі.
Вертикальні подовжувачі-башти
Однією з найкращих альтернатив класичним горизонтальним подовжувачам стали мережеві фільтри у формі вертикальних башт. Їхня популярність стрімко зростає, оскільки вони ідеально задовольняють потреби сучасного користувача, якому потрібно одночасно заряджати ноутбук, телефон, планшет та підключати інші розумні пристрої.
Головні переваги башт:
- Економія місця: вони займають значно менше площі на столі чи підлозі.
- Ергономічність: розетки розташовані з різних боків, тому великі блоки живлення та адаптери не перекривають і не заважають один одному.
- Вбудовані USB-порти: більшість сучасних моделей мають інтегровані роз'єми USB, що дозволяє заряджати гаджети напряму без додаткових "кубиків".
- Безпека: експерти наголошують, що такі пристрої зазвичай оснащені надійним захистом від перевантажень, мають індивідуальні вимикачі для кожної секції та виготовлені з вогнетривких матеріалів.
Висувні та вбудовані розетки
Для тих, хто прагне абсолютної чистоти в інтер'єрі, ідеальним рішенням стали приховані (вбудовані) розеткові блоки. Вони монтуються безпосередньо в меблі, стільницю на кухні або в робочий стіл і залишаються повністю невидимими.
Коли виникає потреба щось підключити, достатньо просто натиснути на панель або потягнути за неї — і з'являється блок із кількома розетками та USB-портами. Після використання він так само легко ховається назад, залишаючи поверхню ідеально гладкою. Це рішення стало надзвичайно популярним на сучасних кухнях та в офісах.
Важливі поради щодо безпеки та економії
Разом із презентацією нових технологій експерти нагадали кілька важливих правил користування електромережею:
- Не перевантажуйте подовжувачі: ніколи не підключайте до одного подовжувача кілька потужних приладів одночасно (наприклад, фен, мікрохвильовку та обігрівач). Завжди перевіряйте максимальну потужність, яку він може витримати.
- Уникайте "ефекту акордеона": категорично заборонено з'єднувати кілька подовжувачів один з одним ланцюжком — це суттєво підвищує ризик короткого замикання та пожежі.
- Вчасно замінюйте старі пристрої: якщо пластик пожовтів, з'явилися тріщини або вилки в розетках тримаються нещільно — пристрій потрібно негайно викинути.
- Боріться з "фантомним споживанням": навіть коли прилади вимкнені, але залишаються ввімкненими в розетку, вони продовжують споживати електроенергію (в середньому це становить близько 7% від загального споживання домогосподарства). Вимикання подовжувача з мережі (або використання моделей із загальною кнопкою вимкнення), особливо під час відпустки, допоможе помітно заощадити на рахунках за світло.
