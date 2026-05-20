Забудьте про ці подовжувачі: чим їх замінити у 2026, якщо не вистачає розеток

Це стане зручною альтернативою

У сучасних домівках кількість побутової техніки та різноманітних гаджетів постійно зростає, через що нам потрібно дедалі більше розеток, у таких ситуаціях люди використовують традиційні подовжувачі. На щастя, технології не стоять на місці, і зараз на ринку з'явилися набагато зручніші, безпечніші та стильніші рішення для організації простору.

"Телеграф" розповість, чим замінити старі подовжувачі.

Вертикальні подовжувачі-башти

Однією з найкращих альтернатив класичним горизонтальним подовжувачам стали мережеві фільтри у формі вертикальних башт. Їхня популярність стрімко зростає, оскільки вони ідеально задовольняють потреби сучасного користувача, якому потрібно одночасно заряджати ноутбук, телефон, планшет та підключати інші розумні пристрої.

Вертикальний подовжувач

Головні переваги башт:

Економія місця: вони займають значно менше площі на столі чи підлозі.

вони займають значно менше площі на столі чи підлозі. Ергономічність: розетки розташовані з різних боків, тому великі блоки живлення та адаптери не перекривають і не заважають один одному.

розетки розташовані з різних боків, тому великі блоки живлення та адаптери не перекривають і не заважають один одному. Вбудовані USB-порти: більшість сучасних моделей мають інтегровані роз'єми USB, що дозволяє заряджати гаджети напряму без додаткових "кубиків".

більшість сучасних моделей мають інтегровані роз'єми USB, що дозволяє заряджати гаджети напряму без додаткових "кубиків". Безпека: експерти наголошують, що такі пристрої зазвичай оснащені надійним захистом від перевантажень, мають індивідуальні вимикачі для кожної секції та виготовлені з вогнетривких матеріалів.

Висувні та вбудовані розетки

Для тих, хто прагне абсолютної чистоти в інтер'єрі, ідеальним рішенням стали приховані (вбудовані) розеткові блоки. Вони монтуються безпосередньо в меблі, стільницю на кухні або в робочий стіл і залишаються повністю невидимими.

Вусувна розетка

Коли виникає потреба щось підключити, достатньо просто натиснути на панель або потягнути за неї — і з'являється блок із кількома розетками та USB-портами. Після використання він так само легко ховається назад, залишаючи поверхню ідеально гладкою. Це рішення стало надзвичайно популярним на сучасних кухнях та в офісах.

Важливі поради щодо безпеки та економії

Разом із презентацією нових технологій експерти нагадали кілька важливих правил користування електромережею:

Не перевантажуйте подовжувачі: ніколи не підключайте до одного подовжувача кілька потужних приладів одночасно (наприклад, фен, мікрохвильовку та обігрівач). Завжди перевіряйте максимальну потужність, яку він може витримати. Уникайте "ефекту акордеона": категорично заборонено з'єднувати кілька подовжувачів один з одним ланцюжком — це суттєво підвищує ризик короткого замикання та пожежі. Вчасно замінюйте старі пристрої: якщо пластик пожовтів, з'явилися тріщини або вилки в розетках тримаються нещільно — пристрій потрібно негайно викинути. Боріться з "фантомним споживанням": навіть коли прилади вимкнені, але залишаються ввімкненими в розетку, вони продовжують споживати електроенергію (в середньому це становить близько 7% від загального споживання домогосподарства). Вимикання подовжувача з мережі (або використання моделей із загальною кнопкою вимкнення), особливо під час відпустки, допоможе помітно заощадити на рахунках за світло.

Раніше "Телеграф" писав, чим обігрівати будинок у 2026.