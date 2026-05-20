Харків, Запоріжжя чи Дніпро? У яке місто раніше увірветься спека: лідер дивує

Різкий прихід тепла до кінця місяця може змінитися похолоданням

На півдні України вже найближчими днями настане справжнє "літо" і стовпчики термометрів поповзуть нагору. Однак північні міста погода порадує не так сильно і влаштує температурну гойдалку.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, метеорологічне літо (коли середньодобова температура перевищує +15) несподівано першим прийде до Харкова. Пік тепла в обласному центрі настане вже 22 травня із середньодобовою температурою приблизно +24 градуси. Але є нюанс: на вихідних (23–24 травня) температура падає до +21 градуса вдень, а справжній "удар" по метеоліту відбудеться 27–28 травня, коли вдень буде всього +16+17 градусів, а вночі температура впаде до +9 °C.

На півдні ж України (Запоріжжі та Дніпрі) спека стартує навіть пізніше, ніж у Харкові (20 травня вдень +19+21 градус із підйомом до +27+28 градусів з 21 травня). Однак, на відміну від північної області, у цих обласних центрах нічні температури не просідатимуть так сильно ближче до кінця місяця (максимальні просідання до +12…+17 градусів), а тому середньодобова температура не вийде за межі метеорологічного літа.

Підсумок від ШІ: "Хоча Харків першим відчує сильну спеку (уже зараз там +28…+30 °C), справжнє і безповоротне метеоліто в першу чергу закріпиться в Запоріжжі та Дніпрі з 21 травня. Вони пройдуть хвилю похолодання наприкінці місяця набагато м'якше, без падіння нічних температур нижче +11 °C. А от Харкову після спекотного старту доведеться перечекати холодний синоптичний "бекфліп" 27–28 травня, і остаточно літо там перезавантажиться вже з 29 травня".

До речі, подібної думки дотримуються і синоптики Укргідрометцентру. Там прогнозують різкий прихід тепла у всіх трьох обласних центрах до 23 травня (до +30 градусів у Харкові та +28+29 у Запоріжжі та Дніпрі). Проте стабільнішими стовпчики термометрів виявляться в південних областях, де під час похолодання наприкінці місяця утримаються вищі нічні температури — +11+17 (на відміну від Харкова, де прогнозується +8+13).

