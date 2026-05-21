Зробите за 5 хвилин: натуральна суміш, яка прибере усі неприємні запахи вдома

Вдома пахнутиме свіжістю без жодної хімії

Багато хто дедалі частіше шукає прості і натуральні альтернативи хімічним освіжувачам повітря. Одним із таких лайфхаків стане домашня суміш із трьох звичайних продуктів.

Складається ця суміш з оливкової олії, лимонної цедри та кориці. Вона не лише освіжає повітря, а й допомагає прибрати неприємні запахи без зайвих витрат, як написали в "la gaceta".

Основу цієї суміші становить оливкова олія — саме вона "утримує" аромат і дозволяє йому довше зберігатися в приміщенні. Лимон додає свіжості та відчуття чистоти, а кориця наповнює простір теплим, домашнім ароматом. У результаті виходить простий натуральний ароматизатор, який можна зробити буквально за кілька хвилин.

Натуральний поглинач неприємних запахів.

Особливо популярним цей спосіб став на кухнях, де часто з’являються різкі запахи після приготування їжі. Але все частіше його використовують і в інших кімнатах — у вітальні або спальні. Суміш ставлять у невеликій банці, використовують як саморобний дифузор або навіть додають у декоративні ємності.

Як приготувати суміш

Приготування максимально просте: у скляну банку наливають трохи оливкової олії, додають добре вимиту лимонну цедру та палички кориці. Після цього суміш залишають настоятися — і аромат стає більш насиченим. Чим довше вона стоїть, тим сильніше відчувається запах.

