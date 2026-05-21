Потішите шахраїв: чому чек після зняття готівки не можна викидати у смітник

Ця дрібниця може коштувати дорого

Українці, користуючись банкоматами, часто автоматично друкують чеки після зняття готівки. Однак цей маленький папірець може створити серйозні ризики для безпеки банківських даних.

Експерти з "Click!" пояснюють, якщо такий чек випадково загубити або просто залишити біля банкомата, ним можуть скористатися сторонні люди. Особливо небезпечно це в місцях із великим потоком людей, де шахраї часто уважно стежать за неуважними клієнтами банків.

Саме тому банки рекомендують перевіряти інформацію про баланс не через паперові чеки, а безпосередньо на екрані банкомата або у мобільному застосунку. Це не лише безпечніше, а й допомагає уникнути зайвого поширення персональних даних.

Що робити, якщо чек потрібен

Якщо ж чек все-таки потрібен, його радять не залишати у відкритому доступі та обов’язково знищувати після використання. Навіть невеликий фрагмент квитанції може містити дані, які зловмисники здатні використати у шахрайських схемах.

Правила безпеки під час користування банкоматами

Окрім цього, банківські експерти нагадують:

Перед операцією варто перевіряти пристрій на наявність підозрілих накладок або сторонніх елементів;

Під час введення PIN-коду клавіатуру потрібно прикривати рукою, а допомогу незнайомців — ігнорувати, навіть якщо вони здаються привітними;

Краще одразу звертатися до банку, якщо банкомат раптом не віддав карточку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити, якщо банкомат "з'їв" гроші під час вимкнення світла.