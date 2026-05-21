Потішите шахраїв: чому чек після зняття готівки не можна викидати у смітник

Марина Бондаренко
Експерти взагалі не радять друкувати чек. Фото Колаж "Телеграфу"

Ця дрібниця може коштувати дорого

Українці, користуючись банкоматами, часто автоматично друкують чеки після зняття готівки. Однак цей маленький папірець може створити серйозні ризики для безпеки банківських даних.

Експерти з "Click!" пояснюють, якщо такий чек випадково загубити або просто залишити біля банкомата, ним можуть скористатися сторонні люди. Особливо небезпечно це в місцях із великим потоком людей, де шахраї часто уважно стежать за неуважними клієнтами банків.

Саме тому банки рекомендують перевіряти інформацію про баланс не через паперові чеки, а безпосередньо на екрані банкомата або у мобільному застосунку. Це не лише безпечніше, а й допомагає уникнути зайвого поширення персональних даних.

Що робити, якщо чек потрібен

Якщо ж чек все-таки потрібен, його радять не залишати у відкритому доступі та обов’язково знищувати після використання. Навіть невеликий фрагмент квитанції може містити дані, які зловмисники здатні використати у шахрайських схемах.

Правила безпеки під час користування банкоматами

Окрім цього, банківські експерти нагадують:

  • Перед операцією варто перевіряти пристрій на наявність підозрілих накладок або сторонніх елементів;
  • Під час введення PIN-коду клавіатуру потрібно прикривати рукою, а допомогу незнайомців — ігнорувати, навіть якщо вони здаються привітними;
  • Краще одразу звертатися до банку, якщо банкомат раптом не віддав карточку.

