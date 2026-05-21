Купа проблем за 100 грн: українка показала, що точно не варто купувати по акції (відео)

Галина Михайлова
Скляна локшина звареною - дуже еластична. Фото freepik.com

Вигідна покупка обернулась побутовою проблемою

Неочікувана проблема через локшину по акції спіткала українку Дар'ю. Придбавши 10 метрів фунчози вона зіткнулась із тим, що скляна локшина не влазить у каструлю.

Тож довелось її різати. Та це виявилось не так просто — в хід пішли секатор та ніж. "Зате 100 грн по акції", — написала на відео жінка та зазначила, що придбала фірмову в супермаркеті "Metro".

Скляна локшина або ж фунчоза — прозора, тонка і робиться з крохмалю бобів мунг. Її часто використовують як основу для азійських страв та цінять за нейтральний смак. Додають і до супів, і до других страв, і до салатів. Після того, як звариться — стає напівпрозорою та дуже еластичною і легко ріжеться. Та спочатку потрібно зварити. В коментарях користувачі давали поради, як же порізати її, наприклад — порубати ножем. Та цей спосіб теж не підійшов.

Лунали також поради використати кусачки та секатор, проте частина дописувачів наголосила — стикались із такою самою проблемою, тож тепер обирають хоч і дорожче, але менше пакування. "Була та сама ціна, що і за одну велику, я взяла малі, бо мені було лінь різать", — пише коментаторка.

