Ви точно маєте це на кухні: як прибрати неприємний запах вдома за хвилини

Освіжити повітря в оселі допоможуть 5 простих інгредієнтів

Неприємний запах у домі можна прибрати без спеціальних спреїв використовуючи прості засоби, які зазвичай є вдома.

Вони недорогі, прості у використанні та є більш безпечною альтернативою побутовій хімії. Про найкращі домашні засоби написали у "dm".

Сода та розпушувач — прості поглиначі запахів

Харчова сода та розпушувач добре справляються із запахами завдяки здатності нейтралізувати кислотні сполуки. Їх можна використовувати по-різному: посипати на килим або тканини або залишити відкриту ємність у кімнаті. Це допомагає не просто замаскувати запах, а зменшити його причину.

Оцет — природний нейтралізатор

Звичайний білий оцет часто використовують як домашній засіб проти стійких запахів. Його кислотні властивості допомагають пригнічувати бактерії, що викликають неприємний аромат. Достатньо поставити невелику миску з оцтом у кімнаті або використати його, розбавивши водою, для очищення поверхонь, наприклад у холодильнику чи сміттєвому відрі. Після короткого часу сам запах оцту зникає.

Кава та лимон — натуральна свіжість

Кавова гуща та лимон не лише перебивають запахи, а й створюють приємний аромат у приміщенні. Їх можна просто поставити у відкритій ємності в кімнаті або навіть в автомобілі. Для більш вираженого ефекту до лимона іноді додають гвоздику. У результаті повітря стає помітно свіжішим без жодних штучних ароматизаторів.

Як нейтралізувати неприємні запахи вдома. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

