Ви точно маєте це на кухні: як прибрати неприємний запах вдома за хвилини
Освіжити повітря в оселі допоможуть 5 простих інгредієнтів
Неприємний запах у домі можна прибрати без спеціальних спреїв використовуючи прості засоби, які зазвичай є вдома.
Вони недорогі, прості у використанні та є більш безпечною альтернативою побутовій хімії. Про найкращі домашні засоби написали у "dm".
Сода та розпушувач — прості поглиначі запахів
Харчова сода та розпушувач добре справляються із запахами завдяки здатності нейтралізувати кислотні сполуки. Їх можна використовувати по-різному: посипати на килим або тканини або залишити відкриту ємність у кімнаті. Це допомагає не просто замаскувати запах, а зменшити його причину.
Оцет — природний нейтралізатор
Звичайний білий оцет часто використовують як домашній засіб проти стійких запахів. Його кислотні властивості допомагають пригнічувати бактерії, що викликають неприємний аромат. Достатньо поставити невелику миску з оцтом у кімнаті або використати його, розбавивши водою, для очищення поверхонь, наприклад у холодильнику чи сміттєвому відрі. Після короткого часу сам запах оцту зникає.
Кава та лимон — натуральна свіжість
Кавова гуща та лимон не лише перебивають запахи, а й створюють приємний аромат у приміщенні. Їх можна просто поставити у відкритій ємності в кімнаті або навіть в автомобілі. Для більш вираженого ефекту до лимона іноді додають гвоздику. У результаті повітря стає помітно свіжішим без жодних штучних ароматизаторів.
