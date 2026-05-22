Знижок на морозиво у "АТБ" більше не буде? Стало відомо, коли ціни почнуть зростати
Від вигідних пропозицій зараз виграють усі
Ціни на морозиво в "АТБ", яке зараз продається з великими знижками, найімовірніше скоро поповзуть вгору. Коли піде спека, база покупців у торгівельної мережі вже буде сформована.
Про це у коментарі " Телеграфу " розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук. На його думку, з настанням по-справжньому спекотних днів знижки на морозиво в "АТБ" будуть поступово зменшуватися.
"Коли буде зовсім спека, тому що зараз насправді сезон погано почався, то знижки будуть зменшуватися. Люди будуть "прикормлені" і знатимуть, де купити морозиво, і модель поведінки купівлі морозива в "АТБ" буде сформована", — сказав експерт.
Варто зазначити, що раніше Поліщук зазначав, що від знижок на морозиво в перші теплі дні виграють і виробник, і магазин, і покупець:
- Мережа "пригодовує" собі покупця;
- Виробник "підсаджує" на свій продукт;
- А клієнт отримує вигідні пропозиції.
Які зараз ціни на морозиво в "АТБ"
Станом на середину травня цим товарам дістався найбільший дисконт в "АТБ". Наприклад, морозиво Magnat — зі смаком лісового горіха, малинового чізкейка та манго-апельсина в лотках по 500 г — продають зі знижкою 55%, тобто за 98,90 грн замість 219,90 грн.
А, наприклад, лінійка "Київський пломбір" у різних форматах йде з дисконтом 50% — за 18,90, 36,90 та 37,90 грн залежно від виду.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що можна вигідно купити в "АТБ" цього тижня.