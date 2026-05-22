Знижок на морозиво у "АТБ" більше не буде? Стало відомо, коли ціни почнуть зростати

Ціни на морозиво в "АТБ", яке зараз продається з великими знижками, найімовірніше скоро поповзуть вгору. Коли піде спека, база покупців у торгівельної мережі вже буде сформована.

Про це у коментарі " Телеграфу " розповів експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук. На його думку, з настанням по-справжньому спекотних днів знижки на морозиво в "АТБ" будуть поступово зменшуватися.

"Коли буде зовсім спека, тому що зараз насправді сезон погано почався, то знижки будуть зменшуватися. Люди будуть "прикормлені" і знатимуть, де купити морозиво, і модель поведінки купівлі морозива в "АТБ" буде сформована", — сказав експерт.

Володимир Поліщук

Варто зазначити, що раніше Поліщук зазначав, що від знижок на морозиво в перші теплі дні виграють і виробник, і магазин, і покупець:

Мережа "пригодовує" собі покупця;

Виробник "підсаджує" на свій продукт;

А клієнт отримує вигідні пропозиції.

Які зараз ціни на морозиво в "АТБ"

Станом на середину травня цим товарам дістався найбільший дисконт в "АТБ". Наприклад, морозиво Magnat — зі смаком лісового горіха, малинового чізкейка та манго-апельсина в лотках по 500 г — продають зі знижкою 55%, тобто за 98,90 грн замість 219,90 грн.

А, наприклад, лінійка "Київський пломбір" у різних форматах йде з дисконтом 50% — за 18,90, 36,90 та 37,90 грн залежно від виду.

Приклади знижок у АТБ

