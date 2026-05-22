Замість українців — іноземці? Роботодавцям дали інструкцію, як законно найняти мігранта
Трудові мігранти мають ті ж права та обов'язки на роботі, що й українці, але є чимало додаткових нюансів
Через дефіцит робочої сили внаслідок повномасштабної війни з Росією в Україні актуалізується питання залучення трудових мігрантів з-за кордону. У цьому випадку роботодавець має знати кілька важливих моментів, щоб не потрапити у неприємну ситуацію.
Керівниця практики Корпоративного права та управління бізнесом, партнерка юридичної компанії Expatpro Тетяна Ященко розповіла "Телеграфу", яких рекомендацій юристи радять дотримуватися роботодавцям у разі залучення іноземних робітників. Попри те, що останнім часом лунають голоси, нібито іноземці зможуть врятувати український бізнес від кадрового голоду, робота з ними має свої особливості.
Правильне оформлення трудових відносин
Загалом іноземні працівники користуються тими самими трудовими правами та мають ті самі обов’язки, що й громадяни України. На них розповсюджуються загальні правила оформлення трудових відносин, ведення кадрового обліку, нарахування та виплати заробітної плати, надання відпусток, лікарняних тощо.
Перед тим як найняти мігранта на роботу, роботодавцю необхідно:
- перевірити, чи потрібен кандидату дозвіл на застосування праці в Україні
- перевірити міграційні вимоги та з'ясувати чи потрібна іноземному працівнику довгострокова віза
"Дозвіл на застосування праці є підставою для отримання візи та посвідки на проживання в Україні. Водночас отримання дозволу не гарантує автоматичного отримання візи, особливо для громадян країн міграційного ризику. Тому на практиці роботодавець може стикнутися із ситуацією, коли дозвіл уже отримано і відповідний збір сплачено, але працівник фізично не може прибути до України та стати до роботи", — пояснила Тетяна Ященко
Правильне оформлення трудових відносин та покарання за затримку зарплати
Хоча іноземні працівники мають такі ж трудові права та обов’язки, що й громадяни України, є й певні особливості. Зокрема, невиплата заробітної плати без належної правової підстави протягом двох місяців є підставою для скасування дозволу на застосування праці іноземця. Якщо це станеться, протягом року роботодавцю буде заборонено приймати на роботу іноземців.
Що має робити роботодавець у разі залучення іноземних працівників
- Дотримуватися строків укладення трудового договору: після отримання дозволу на залучення іноземця роботодавець має 90 календарних днів для укладення трудового договору з працівником. Протягом 10 календарних днів з дати підписання трудового договору подати копію укладеного договору до центру зайнятості
- Контролювати актуальність даних у дозволі: якщо будь-які дані, зазначені в дозволі, змінюються, необхідно своєчасно внести відповідні зміни до нього
- Контролювати сплату ЄСВ: Центр зайнятості контролює своєчасність сплати ЄСВ за іноземних працівників, у разі помилок у звітності центр зайнятості може побачити ознаки порушення і розпочати перевірку
- Заздалегідь продовжувати строк дії дозволу: роботодавець може звернутися із заявою про продовження строку дії дозволу у період від 50 до 20 календарних днів до дати завершення його строку дії
- Врахувати можливі питання подвійного оподаткування: за загальним правилом, оподаткування заробітної плати здійснюється у країні, де фактично виконується робота. Однак інколи можуть діяти інші правила, й працівник буде зобов’язаний самостійно сплачувати податок на доходи фізичних осіб у країні свого податкового резидентства
