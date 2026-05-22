Харків, Запоріжжя і не тільки залишаться зі світлом: де найближчим часом не буде +30 градусів спеки
Приготуйте парасольки
Спекотного літа з виснажливою тридцятиградусною спекою українцям доведеться ще зачекати. Згідно з актуальними прогнозами погоди на найближчий місяць, у низці великих обласних центрів — Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Полтаві — утримуватиметься помірно тепла, а подекуди навіть прохолодна погода. Такий температурний режим є справжнім порятунком для української енергосистеми, адже відсутність екстремальної спеки мінімізує масове ввімкнення кондиціонерів, а отже — міста мають усі шанси залишатися зі світлом.
"Телеграф", посилаючись на дані Мета.Погода, розповість, якої погоди чекати у цих містах.
Харків: похолодання до +11 та затяжні дощі
Жителям Харкова про спеку найближчим часом годі й думати. Кінцівка травня принесе суттєве зниження температури. Найхолоднішим днем стане четвер, 28 травня, коли стовпчики термометрів вдень піднімуться лише до +11 °C (вночі до +7 °C). Початок червня також буде прохолодним і дощовим — 2 та 3 червня очікуються сильні зливи, а температура коливатиметься в межах +17…+20 °C. Лише у другій половині червня погода стабілізується на комфортних +25…+27 °C, проте жодного натяку на +30 °C у прогнозі немає.
Додамо, ШІ-модель WeatherNext 2 підтверджує, що найхолоднішим періодом травня стане 27–28 число із падінням температури вдень до +11 °C. У червні нейромережа прогнозує затяжний дощовий циклон на 2–4 червня, який утримає прохолоду на рівні +16…+17 °C.
Полтава: свіжість та багато опадів
Схожа погодна картина очікує і на Полтаву. Наприкінці травня температура впаде до +11 °C (28 травня). Перші дні червня зустрінуть полтавців прохолодою: 2 червня прогнозують всього +16 °C, а 3 червня — затяжний дощ і +17 °C. Надалі температура почне поступово зростати, але утримуватиметься у максимально комфортному діапазоні — від +24 °C до +27 °C вдень. Повітря залишатиметься свіжим завдяки періодичним дощам.
За даними штучного інтелекту, кінець травня принесе різке похолодання — 28 травня стовпчики термометрів впадуть до +11 °C. На початку літа (2–3 червня) алгоритми фіксують потужні зливи, через які температура не підніметься вище +16 °C.
Запоріжжя: літнє тепло, але без аномальної спеки
У Запоріжжі погода буде дещо теплішою, але й тут аномальної жари не передбачається. Наприкінці травня (28 травня) також очікується тимчасове похолодання до +15 °C. На початку червня пройдуть невеликі дощі, а температура становитиме +18…+23 °C. І хоча з другої декади червня (починаючи з 8 числа) у місті встановиться стабільне літо, позначки термометрів зафіксуються на рівні +26…+28 °C. Жарких +30 °C та вище у найближчі тижні не прогнозують.
Моделювання WeatherNext 2 показує, що південний регіон також накриє хвиля прохолоди, яка вийде на пік 28 травня (+15 °C). У червні найсвіжішими днями стануть 3–4 числа, коли через дощі очікується лише +18…+19 °C.
Дніпро: тепло з періодичними грозами
У Дніпрі початок цього періоду буде найтеплішим — 22 травня повітря прогріється до +29 °C. Проте вже за кілька днів, 28 травня, сюди теж дійде хвиля похолодання, і температура впаде до +13 °C. Перший тиждень червня буде помірним — близько +18…+23 °C із регулярними опадами. З 8 червня у Дніпрі потеплішає до +26… +28 °C. Погода буде ідеальною для початку літа: теплою, проте без виснажливої духоти.
Відключення світла в Україні при спеці +30
Як пояснив у коментарі "Телеграфу" голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра, базове споживання електроенергії в країні влітку становить 11–13 ГВт. Проте за умов підвищення температури повітря ситуація різко змінюється:
- При потеплінні до +25…+30°C через масове ввімкнення кондиціонерів побутовими споживачами, бізнесом та промисловістю навантаження на енергосистему зростає на 300–500 МВт із кожним додатковим градусом.
- Коли температура сягає +30°C і вище, споживання стає критичним: кожен наступний градус спеки додає системі ще 500–800 МВт навантаження, провокуючи потужні денні піки.
- Загальний рівень споживання у спекотні дні може підскакувати до 14–16 ГВт, що на тлі планових літніх ремонтів енергоблоків АЕС робить обмеження електропостачання неминучими.
