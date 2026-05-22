Харків, Запоріжжя і не тільки залишаться зі світлом: де найближчим часом не буде +30 градусів спеки

Приготуйте парасольки

Спекотного літа з виснажливою тридцятиградусною спекою українцям доведеться ще зачекати. Згідно з актуальними прогнозами погоди на найближчий місяць, у низці великих обласних центрів — Харкові, Запоріжжі, Дніпрі та Полтаві — утримуватиметься помірно тепла, а подекуди навіть прохолодна погода. Такий температурний режим є справжнім порятунком для української енергосистеми, адже відсутність екстремальної спеки мінімізує масове ввімкнення кондиціонерів, а отже — міста мають усі шанси залишатися зі світлом.

"Телеграф", посилаючись на дані Мета.Погода, розповість, якої погоди чекати у цих містах.

Харків: похолодання до +11 та затяжні дощі

Жителям Харкова про спеку найближчим часом годі й думати. Кінцівка травня принесе суттєве зниження температури. Найхолоднішим днем стане четвер, 28 травня, коли стовпчики термометрів вдень піднімуться лише до +11 °C (вночі до +7 °C). Початок червня також буде прохолодним і дощовим — 2 та 3 червня очікуються сильні зливи, а температура коливатиметься в межах +17…+20 °C. Лише у другій половині червня погода стабілізується на комфортних +25…+27 °C, проте жодного натяку на +30 °C у прогнозі немає.

Погода у Харкові.

Додамо, ШІ-модель WeatherNext 2 підтверджує, що найхолоднішим періодом травня стане 27–28 число із падінням температури вдень до +11 °C. У червні нейромережа прогнозує затяжний дощовий циклон на 2–4 червня, який утримає прохолоду на рівні +16…+17 °C.

Полтава: свіжість та багато опадів

Схожа погодна картина очікує і на Полтаву. Наприкінці травня температура впаде до +11 °C (28 травня). Перші дні червня зустрінуть полтавців прохолодою: 2 червня прогнозують всього +16 °C, а 3 червня — затяжний дощ і +17 °C. Надалі температура почне поступово зростати, але утримуватиметься у максимально комфортному діапазоні — від +24 °C до +27 °C вдень. Повітря залишатиметься свіжим завдяки періодичним дощам.

Погода у Полтаві

За даними штучного інтелекту, кінець травня принесе різке похолодання — 28 травня стовпчики термометрів впадуть до +11 °C. На початку літа (2–3 червня) алгоритми фіксують потужні зливи, через які температура не підніметься вище +16 °C.

Запоріжжя: літнє тепло, але без аномальної спеки

У Запоріжжі погода буде дещо теплішою, але й тут аномальної жари не передбачається. Наприкінці травня (28 травня) також очікується тимчасове похолодання до +15 °C. На початку червня пройдуть невеликі дощі, а температура становитиме +18…+23 °C. І хоча з другої декади червня (починаючи з 8 числа) у місті встановиться стабільне літо, позначки термометрів зафіксуються на рівні +26…+28 °C. Жарких +30 °C та вище у найближчі тижні не прогнозують.

Погода у Запоріжжі

Моделювання WeatherNext 2 показує, що південний регіон також накриє хвиля прохолоди, яка вийде на пік 28 травня (+15 °C). У червні найсвіжішими днями стануть 3–4 числа, коли через дощі очікується лише +18…+19 °C.

Дніпро: тепло з періодичними грозами

У Дніпрі початок цього періоду буде найтеплішим — 22 травня повітря прогріється до +29 °C. Проте вже за кілька днів, 28 травня, сюди теж дійде хвиля похолодання, і температура впаде до +13 °C. Перший тиждень червня буде помірним — близько +18…+23 °C із регулярними опадами. З 8 червня у Дніпрі потеплішає до +26… +28 °C. Погода буде ідеальною для початку літа: теплою, проте без виснажливої духоти.

Погода у Дніпрі

Відключення світла в Україні при спеці +30

Як пояснив у коментарі "Телеграфу" голова Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра, базове споживання електроенергії в країні влітку становить 11–13 ГВт. Проте за умов підвищення температури повітря ситуація різко змінюється:

При потеплінні до +25…+30°C через масове ввімкнення кондиціонерів побутовими споживачами, бізнесом та промисловістю навантаження на енергосистему зростає на 300–500 МВт із кожним додатковим градусом.

через масове ввімкнення кондиціонерів побутовими споживачами, бізнесом та промисловістю навантаження на енергосистему зростає на із кожним додатковим градусом. Коли температура сягає +30°C і вище , споживання стає критичним: кожен наступний градус спеки додає системі ще 500–800 МВт навантаження, провокуючи потужні денні піки.

, споживання стає критичним: кожен наступний градус спеки додає системі ще навантаження, провокуючи потужні денні піки. Загальний рівень споживання у спекотні дні може підскакувати до 14–16 ГВт, що на тлі планових літніх ремонтів енергоблоків АЕС робить обмеження електропостачання неминучими.

