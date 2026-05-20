Травень готує холодний "сюрприз". Коли в Україні різко похолодає

Температура впаде до +6

Найближчими днями в Україні збережеться мінлива погода, у більшості регіонів пройдуть зливи з грозами, місцями можливі град та шквалистий вітер. Після 25 травня в країну прийде похолодання.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич. Він пояснив, що нестійка погода, що накрила Україну, зумовлена впливом атмосферних фронтів та циклонічної діяльності, що охопила весь південний схід Європи, а також акваторію Чорного та Азовського морів.

Погода до 25 травня — з дощами, але не холодно

Проте, попри дощову погоду, температурний фон найближчих днів буде досить високим, особливо у лівобережній частині України. Однак на крайній захід та північний захід України почне надходити холодна повітряна маса, тому там буде відчутно прохолодніше.

Після 25 травня в Україну прийде похолодання

За прогнозом Кібальчича, північно-західні повітряні потоки починаючи з 25–26 травня принесуть похолодання.

"Температура повітря з цих днів поступово знизиться, особливо в денний час. Разом з цим, на тлі розвитку антициклональної діяльності зменшиться ймовірність та інтенсивність дощів. Втім, Лівобережжя країни продовжуватиме перебувати в умовах нестійкої та дощової погоди ще деякий час", — прогнозує синоптик.

Прогноз погоди до кінця травня

Прогноз погоди до кінця травня 2026. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З 21 по 24 травня включно нічна температура очікується в діапазоні +13…+19 градусів, вдень повітря прогріється до +26…+32 градусів. У західних та північно-західних областях вночі температура становитиме +9…+14 градусів, в денні години прогнозується +21…+26 градусів.

З 25 по 28 травня нічна температура знизиться до +6…+12 градусів, денна перебуватиме в межах +16…+22, у південній половині до +25 градусів.

В останні дні травня (30 та 31) починаючи із західних та південних областей відбудеться поступове підвищення температури на 5–7 градусів.

"Таким чином, у третій декаді травня прогнозується дуже мінлива погода з коливаннями температури повітря та дощами", — резюмував Ігор Кибальчич.

