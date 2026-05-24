Ніяких "Іннусік": як насправді лагідно звертатися до Інни українською

Є шість різних форм

Ім’я Інна має не лише кілька версій походження, а й багато пестливих форм українського вжитку, які використовують у різних ситуаціях спілкування.

"Телеграф", із посиланням на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає, як можна звертатися до Юлії.

Фахівець навів такі варіанти:

Інночка;

Іночка;

Інуся;

Інуля;

Інюта;

Іна.

Що означає це ім'я

Щодо походження імені, існує кілька версій. За однією з них, воно походить від латинського слова inno, що означає "текти" або "плисти", тому ім’я трактують як "бурхливий потік". Інша версія пов’язує його з давніми християнськими традиціями: спочатку Інна вважалося чоловічим ім’ям і входило до святців, однак з часом закріпилося як жіноче.

Також є припущення про зв’язок з іменем богині Інанна — однієї з постатей шумеро-аккадської міфології, яка асоціювалася з родючістю та любов’ю. Через різні версії походження ім’я Інна має складну історію та кілька варіантів символічного тлумачення.

