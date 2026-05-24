Ніяких "Іннусік": як насправді лагідно звертатися до Інни українською
Є шість різних форм
Ім’я Інна має не лише кілька версій походження, а й багато пестливих форм українського вжитку, які використовують у різних ситуаціях спілкування.
"Телеграф", із посиланням на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає, як можна звертатися до Інни.
Фахівець навів такі варіанти:
- Інночка;
- Іночка;
- Інуся;
- Інуля;
- Інюта;
- Іна.
Що означає це ім'я
Щодо походження імені, існує кілька версій. За однією з них, воно походить від латинського слова inno, що означає "текти" або "плисти", тому ім’я трактують як "бурхливий потік". Інша версія пов’язує його з давніми християнськими традиціями: спочатку Інна вважалося чоловічим ім’ям і входило до святців, однак з часом закріпилося як жіноче.
Також є припущення про зв’язок з іменем богині Інанна — однієї з постатей шумеро-аккадської міфології, яка асоціювалася з родючістю та любов’ю. Через різні версії походження ім’я Інна має складну історію та кілька варіантів символічного тлумачення.
