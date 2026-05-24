Ніж за 17 тисяч і прапор за 21. Як українці допомагають армії на концертах Курган & Agregat (фото, відео)

Черкасці задонатили для СОУ понад 700 тисяч гривень

У мережі днями з’явилися яскраві кадри з виступу відомого гурту Курган & Agregat у Черкасах, які швидко стали вірусними. Концерт відбувся у п’ятницю, 22 травня, у Палаці культури "Дружба народів", а несподіваний вихід юного фаната на сцену разом з артистами буквально "підірвав" соцмережі.

Втім, за ефектними відео стоїть значно глибша історія — масштабний збір коштів на підтримку Сил оборони України. В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" глядачка Карина Власенко розповіла, що на заході активно працювали одразу кілька форматів донатів: від продажу квитків до аукціонів просто під час концерту.

За її словами, у межах благодійного туру "Поверніть палеозой" квитки фактично є 100% донатом — увесь прибуток спрямовується на закриття запитів військових. Крім того, один з учасників гурту особисто ходив залом із коробкою для збору коштів, поки інші проводили аукціон просто на сцені.

Від аркуша А4 до пісень

Серед лотів, які пропонували артисти, були як символічні, так і унікальні речі. Зокрема, шеврони розійшлися за 34 тисячі гривень (дві штуки придбала одна з відвідувачок). Футболки, у яких виступали музиканти, продали за 11 тисяч гривень (дві одиниці). Прапор пішов з молотка за 21 тисячу.

Окрему увагу привернув ніж із гравіюванням назви гурту, який придбали за 17 тисяч гривень. Також на аукціоні були чашка та аркуш А4 із написом про розшук персонажа з фільму "Люксембург, Люксембург" — цей лот продали за 11 тисяч. Підвіска ручної роботи у формі хатинки з патріотичним розписом ("Дома аху**но") була продана за 21 тисячу гривень.

Окремою частиною благодійної програми стала можливість "замовити пісню": шанувальники могли вийти на сцену, зробивши внесок у 2 тисячі гривень. Пісня для хлопчика Єгора Лукіна, який запалив разом із гуртом, обійшлася його батькам у 10 тисяч гривень. Інші композиції для глядачок були придбані по 12 тисяч гривень кожна.

Нагадаємо, що після концерту учасник гурту Раміл Насіров повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, що за виступ у Черкасах їм вдалося зібрати приблизно 779 600 грн.

