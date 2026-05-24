Нож за 17 тысяч и флаг за 21. Как украинцы помогают армии на концертах Курган & Agregat (фото, видео)

Черкащане задонатили для СОУ более 700 тысяч гривен

В сети на днях появились яркие кадры из выступления известной группы Курган & Agregat в Черкассах, которые быстро стали вирусными. Концерт состоялся в пятницу, 22 мая, во Дворце культуры "Дружба народов", а неожиданный выход юного фаната на сцену вместе с артистами буквально "взорвал" соцсети.

Впрочем, за эффектными видео стоит гораздо более глубокая история — масштабный сбор средств на поддержку Сил обороны Украины. В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" зрительница Карина Власенко рассказала, что на мероприятии активно работали сразу несколько форматов донатов: от продажи билетов до аукционов прямо во время концерта.

По ее словам, в рамках благотворительного тура "Поверніть палеозой" билеты фактически являются 100% донатом — вся прибыль направляется на закрытие военных запросов. Кроме того, один из участников группы лично ходил по залу с коробкой для сбора средств, пока другие проводили аукцион прямо на сцене.

От листа А4 к песням

Среди лотов, предлагаемых артистами, были как символические, так и уникальные вещи. В частности, шевроны разошлись за 34 тысячи гривен (две штуки приобрела одна из посетительниц). Футболки, в которых выступали музыканты, продали за 11 тысяч гривен (две единицы). Флаг ушел с молотка за 21 тысячу.

Отдельное внимание привлек нож с гравировкой названия группы, который приобрели за 17 тысяч гривен. Также на аукционе были чашка и лист А4 с надписью о розыске персонажа из фильма "Люксембург, Люксембург" – этот лот продали за 11 тысяч. Подвеска ручной работы в форме домика с патриотической росписью ("Дома аху**но") была продана за 21 тысячу гривен.

Отдельной частью благотворительной программы стала возможность "заказать песню": поклонники могли выйти на сцену, внеся вклад в 2 тысячи гривен. Песня для зажигавшего вместе с группой мальчика Егора Лукина обошлась его родителям в 10 тысяч гривен. Другие зрительские композиции были приобретены по 12 тысяч гривен каждая.

Напомним, что после концерта участник группы Рамил Насиров сообщил на своей странице в инстаграме, что за выступление в Черкассах им удалось собрать примерно 779 600 грн.

