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Молоко, масло, йогурти та айран зі знижкою до 40%: в "АТБ" обвалили ціни у молочному відділі

Автор
Марина Іщенко
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Акція триватиме всього декілька днів
Акція триватиме всього декілька днів. Фото Колаж "Телеграф"

Встигніть придбати ці продукти за вигідною ціною

Мережа супермаркетів "АТБ" запустила масштабний розпродаж продуктів із молочного відділу. У рамках нової акції покупці можуть непогано заощадити на базових товарах, адже знижки на деякі позиції сягають рекордних 40%.

"Телеграф" дослідив сайт магазину. Ми розповімо, як змінилися цінники на популярні бренди та скільки зараз коштує вершкове масло, молоко, йогурти та десерти.

Вершкове масло та сири — знижки до 40%

Найбільші знижки цього тижня зафіксовані у категорії вершкового масла та плавлені сирів. Популярні позиції стали доступнішими майже наполовину:

  • Масло "Фаворит" солодковершкове 73% (180 г) — втратило в ціні аж -39%. Нова ціна становить 64,53 грн, тоді як раніше за нього доводилося платити 106,20 грн.
  • Масло "Яготинське" солодковершкове 73% (180 г) — здешевшало на -34%. Зараз пачка обійдеться у 73,90 грн замість колишніх 112,00 грн.
  • Лінійка сирків "Molendam" (70 г) отримали максимальну знижку -40%.

Молоко, кефір та кисломолочні продукти

Суттєво знизилася вартість базових продуктів щоденного вжитку від провідних українських виробників:

  • Молоко "Ферма" 3,2% (0,84 кг) — продається зі знижкою -31%. Акційна ціна становить 45,90 грн (стара ціна — 66,90 грн).
  • Айран "Яготинський" (450 г) — скинув -34% від своєї вартості. Його ціна впала до 21,60 грн, порівняно зі старою ціною у 32,80 грн.
  • Кефір "Ферма" 1% (0,84 кг) та ряжанка "Яготинська" 3,2% (450 г) — обидві позиції отримали рівну знижку -30%.

Йогурти та солодкі сирки для дітей і дорослих

Для любителів десертів та легких перекусів АТБ також підготував приємні знижки на солодку кисломолочну продукцію:

  • Сирки глазуровані "Злагода" (зі смаками вишні, полуниці, маку та манго) — стали дешевшати на -35% та -37%. Залежно від смаку, одна штука зараз коштує від 9,90 до 10,90 грн.
  • Йогурти "Галичина" в асортименті (300 г) — пропонуються зі знижкою -32%. Акційна вартість на різні смаки коливається в межах від 24,50 до 25,90 грн.

Акція вже діє на полицях магазинів мережі. Свіжі цінники чекають на покупців у всіх регіонах присутності супермаркетів.

Раніше "Телеграф" писав, як пришвидшити чергу в "АТБ".

Теги:
#Товар #Акція #Молочні продукти #АТБ