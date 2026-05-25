Чому "АТБ" не має металевих рамок на вході: ШІ пояснив логіку мережі

Мережа свідомо не витрачається на рамки

У супермаркетах мережі "АТБ" на відміну інших магазинів на вході неможливо побачити металевих рамок. Таке рішення, ймовірно, є компромісом, який обумовлений цілою низкою причин.

Таку думку у відповідь на запит "Телеграфа" видав штучний інтелект "DeepSeek". Серед основних причин, згідно з висновком нейромережі, є:

Фокус на економію та швидкість обслуговування. АТБ позиціонує себе як дискаунтер (низькі ціни). Встановлення, обслуговування рамок та найм додаткового персоналу (охоронців біля рамок) збільшує витрати.

Інша стратегія боротьби з крадіжками. Замість дорогих рамок АТБ, зокрема використовує системи спостереження з акцентом на каси та вразливі зони.

Антикражні рамки. Фото — bramasys

Планування магазинів. У більшості магазинів АТБ вузькі виходи, з'єднані з касовою зоною. Встановлення рамки там створило б черги, що суперечать концепції швидкого покупця.

Різниця в асортименті. У "Сільпо" та "Варусі" більше дорогих товарів.

Оцінка ризиків. АТБ робить ставку на те, що переважна більшість покупців є законослухняними, а втрати від крадіжок нижчі за вартість встановлення рамок у тисячах магазинів по всій Україні.

"Підсумок: Відсутність рамок в АТБ – свідомий компроміс між безпекою та економією. Мережа обирає тримати ціни нижчими, несучи невеликі ризики крадіжок, замість того щоб витрачатися на металеві рамки", — вважає ШІ.

