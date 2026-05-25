В "АТБ" назвали товари, які крадуть найчастіше — і це не алкоголь

Що найчастіше намагаються винести без оплати

В мережі "АТБ" назвали товари, які найчастіше намагаються вкрасти покупці. Цікаво, що люди крадуть не лише для себе, але й для своїх улюбленців.

За словами працівників "АТБ" у супермаркеті найчастіше намагаються поцупити вершкове масло, шоколадні глазуровані сирки, корм для тварин у стограмових пачках. Також до цього переліку входять всі дрібні товари, розташовані у прикасовій зоні магазинів.

Що найчастіше крадуть в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чи має магазин право обшукувати сумки, чи кишені покупця у випадку підозри на крадіжку

Закон не дозволяє примусову перевірку сумок чи кишень без згоди клієнта. Це може кваліфікуватися як порушення недоторканності приватного життя або навіть незаконне затримання, пояснили на сайті "Торгсофт".

Людину не можна ошукувати без її згоди, навіть якщо є підозра на крадіжку. Працівник магазину може лише попросити людину добровільно показати вміст її речей.

Навіть якщо клієнт погодився, він має самостійно витягнути й показати речі для огляду. Працівник магазину не має право цього робити.

У випадку обґрунтованої підозри представник магазину може викликати поліцію. Однак правоохоронцям треба буде надати докази можливої крадіжки — спрацювала рамка сигналізації на виході, камери відеоспостереження зафіксували підозрілу дію, продавець, охоронець чи хтось із покупців стали свідками можливого правопорушення й повідомили про нього.

Згідно із законодавством України клієнт, якого запідозрили у крадіжці, має право:

Вимагати докази (наприклад, відеозапис).

Відмовитися проходити до іншого приміщення, наприклад до кімнати охорони.

Сам звернутись до поліції, суду або інспекції із захисту прав споживачів щодо наклепу, приниження його гідності й псування морального стану.

Коли мережа "АТБ" тільки запускалася, власники побоювалися масових крадіжок

Співвласник "АТБ" Віктор Карачун розповідав, що у далекому 1993 році, коли створювався бізнес, що зараз виріс до найбільшої в Україні мережі роздрібної торгівлі, власники побоювалися, що відвідувачі супермаркетів будуть красти товар з полиць, якщо той буде у відкритому доступі. Вони розглядали ідею торгівлі у форматі "гастроном" — через прилавок.

