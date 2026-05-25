Почему у "АТБ" нет металлических рамок на входе: ИИ объяснил логику сети

Сеть осознанно не тратится на рамки

В супермаркетах сети "АТБ" в отличие от других магазинов на входе невозможно увидеть металлических рамок. Такое решение, вероятно, является компромиссом, который обусловлен целым рядом причин.

Такое мнение в ответ на запрос "Телеграфа" выдал искусственный интеллект "DeepSeek". Среди основных причин, согласно выводу нейросети, находятся следующие:

1. Фокус на экономию и быстроту обслуживания. АТБ позиционирует себя как дискаунтер (низкие цены). Установка, обслуживание рамок и наем дополнительного персонала (хранителей у рамок) увеличивает расходы.

2. Другая стратегия борьбы с воровством. Вместо дорогих рамок АТБ, в частности использует системы наблюдения с акцентом на кассы и уязвимые зоны.

Антикражные рамки. Фото - bramasys

3. Планировка магазинов. У большинства магазинов АТБ узкие выходы, соединенные с кассовой зоной. Установление рамки там создало бы очереди, противоречащие концепции быстрого покупателя.

4. Разница в ассортименте. В "Сильпо" и "Варусе" больше дорогих товаров.

5. Оценка рисков. АТБ делает ставку на то, что подавляющее большинство покупателей законопослушны, а потери от краж ниже стоимости установки рамок в тысячах магазинов по всей Украине.

"Итог: Отсутствие рамок в АТБ – сознательный компромисс между безопасностью и экономией. Сеть выбирает держать цены ниже, неся небольшие риски краж, вместо того чтобы тратиться на металлические рамки", — считает ИИ.

