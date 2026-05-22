В "АТБ" зникла улюблена фішка економії на продуктах: чи повернеться вона в магазин

. Експеримент із дрібним гуртом, який дозволяв непогано зберігати сімейний бюджет, несподівано згорнули

Акційна пропозиція "Гуртом дешевше" зникла з магазинів мережі "АТБ". Покупці, які вже встигли звикнути до нового формату економії, помітили відсутність відповідних цінників на прилавках.

Про це "Телеграфу" розповіли працівники магазину. Там повідомили про подальшу долю вигідної пропозиції.

За інформацією працівниці магазину, пропозиція "Гуртом дешевше" тривала протягом декількох тижнів. Проте зараз на полицях супермаркету нічого не пропонують. "Телеграфу" сказали, що коли її відновлять, наразі невідомо.

Що це була за пропозиція

Програма "Гуртом дешевше" — це відносно новий експериментальний формат знижок від мережі "АТБ", спрямований на стимулювання оптових або сімейних покупок.

Основна суть пропозиції полягала в наступному:

Принцип "більше купуєш — менше платиш": покупці могли придбати певні товари за зниженою ціною, якщо брали їх у кількості від 2-3 одиниць або більше.

Асортимент: акція поширювалася на найпопулярніші категорії товарів — від бакалії (соняшникова олія, макарони, крупи) та побутової хімії до напоїв і солодощів.

Вигода: чим більшою була упаковка або кількість товарів у чеку, тим нижчою ставала вартість кожної окремої позиції, що дозволяло суттєво економити на регулярних закупках.

